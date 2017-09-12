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В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине

12.09.2017 16:12
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В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине

Заявление президента РФ Владимира Путина о возможном расширении зоны конфликта в Украине после предоставления ей американского летального оружия является угрозой в адрес США. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Это гораздо более зловеще, чем было понято в Украине. Другие зоны военных конфликтов – это угроза американцам. Вот вы поставляете оружие Украине, а я буду поставлять "Талибану", поддерживать Венесуэлу, помогать ракетно-ядерной программе Ким Чен Ына. Вот в чем суть. Это он угрожает американцам – типичный шантаж Кремля", - считает он.

По словам политолога, подобными заявлениями Путин говорит, что он хочет оставить за собой контроль над ОРДЛО.



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, оружие, конфликт, ДНР, ЛНР
 
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