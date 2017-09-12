В списках больше не значится: МОН Украины полностью исключил русский язык из программы по тестированию учащихся, названа главная причина

12.09.2017 22:36

По итогам последних тестов русский язык сдавали 3381 человек. Это всего 1,4 процента от общего количества участников ВНО. Поэтому с 2018 года русский язык решили отменить, и уже в будущем году этого предмета не будет в перечне утвержденных Минобразования и науки Украины на следующий год, сообщает "Диалог.UA".

В частности, информацию об утверждении приказа образовательным ведомством, подтвердила пресс-служба МОН "Украинской правде. Жизнь".

Отметим, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за закон об образовательной реформе, который у России вызвал острую волну критики, поскольку в "братской" стране заявили об ущемлении данным законом интересов русскоязычного населения Украины.

Кроме того, в Сети появился текст закона, стало известно, как именно будет выглядеть новая образовательная реформа.