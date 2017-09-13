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Цымбалюк: Путин начал торг оккупированным Донбассом
Ангела Меркель позвонила ВВП, и позиция Кремля начала мутировать в сторону приемлемой. Пишет на своей странице в Фейсбук журналист Роман Цымбалюк, передает 62.ua.
Если раньше речь шла о размещении миссии ООН исключительно на линии фронта, то теперь условия изменились.
Ни словах о "прямых" переговорах с тенями Путина уже нет.
Из сухого релиза пресс-службы президента РФ следует, что Москва уже согласна, что "обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер".
Стесняются пока в Кремле написать фразу, "в том числе контроле за госграницей", но как говорится Москва не сразу строилась.
Здесь важно учесть несколько принципиальных моментов.
1. Специальная мониторинговых миссия ОБСЕ не имеет возможность контролировать границу. В РФ говорят об обратном, но наблюдатели ОБСЕ могут работать только на двух пунктах пропуска, через которые гоняют белые КАМАЗы. РФ единолично контролирует 400 км.
2. Независимый международный (не украинский) контроль границы силами ОБСЕ должен осуществляться нон-стоп, 24 часа в сутки, в том числе на железной дороге - именно так сейчас россияне гонят на Донбасс оружие и военную технику.
3. В миссии ООН ни при каких обстоятельствах не должно быть российских военнослужащих, это приведёт к легитимизации оккупации (так было в Южной Осетии).
4. Для Украины должны быть неприемлемы миссии из стран-сателлитов РФ, например, Республики Беларусь. Особенно после ареста и вывоза в РФ из Гомеля украинца Павла Гриба. Они будут играть на стороне Москвы.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, граница, ОБСЕ, Меркель, Минские договоренности
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