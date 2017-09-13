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Еще одна страна продемонстрировала незнание географии: итальянская газета "пришила" украинский Крым к России и оскорбила харьковский "Металлист"

13.09.2017 13:41
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Еще одна страна продемонстрировала незнание географии: итальянская газета "пришила" украинский Крым к России и оскорбила харьковский "Металлист"

В новом выпуске итальянской газеты Gazetta dello Sport оккупированный Крым указан как территория России. Об этом на своей странице в "ФБ" написал журналист Никита Черняк, передает "Диалог.UA".

Кроме того, помимо явных проблем с географией, журналисты также продемонстрировали свое делитантство и в спортивной тематике. Они назвали харьковский футбольный клуб и стадион "Металлургом", а не "Металлистом". "Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остается такой итальянской", - пошутил Черняк.

Также журналист добавил, что "за подобные фокусы" представителей СМИ нужно лишать аккредитации хотя бы для того, чтобы они наконец-то научились уважать чужие территории.

Стоит отметить, что сегодня, 13 сентября, в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове примет итальянский "Наполи".



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Италия, Российская Федерация, футбольный клуб
 
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