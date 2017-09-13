Лучшие гражданства мира: Какой паспорт самый ценный и что думают об Украине

13.09.2017 14:42

Известная международная компания Henley & Partners обнародовала свой ежегодный Индекс гражданств мира - 2016, который позволяет оценить привлекательность паспортов разных государств. Всего эксперты проанализировали 195 гражданств в мире по разным показателям за период с 2012 по 2016 год. Первое место уже несколько лет подряд достается Германии, а вот Украина заметно потеряла позиции и остается в группе "среднего уровня", передает 112.ua.

Данное исследование показывает ценность гражданств разных стран мира. Авторы отмечают, что рейтинг рассматривает как внутренние факторы, такие как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, так и внешние - безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах.

Эксперты говорят, что не всегда паспорт экономически успешных стран предлагает лучшие условия для своих граждан.

При составлении рейтинга авторы индекса выделили пять категорий гражданства: наивысшее качество, очень высокое качестве, высокое качество, среднее качество и низкое качество. Индекс ранжирует гражданства по шкале от 0% до 100%.

В десятку наиболее привлекательных гражданств преимущественно входят страны ЕС. В 2016 году на первом месте снова немецкое гражданство, предыдущие пять лет Германия также была во главе списка. В целом ФРГ набрала 82,7% против 83,1% в 2015 году.

Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия. При этом, из топ-10 выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия.

Кроме того, в категории "наивысшее качество" гражданства есть Великобритания, Португалия и Литва. А вот США и Канада находятся в категории "очень высокое качество", попав на 29 и 34 место.

Украина расположилась в индексе гражданств мира на 99-м месте, набрав в сумме скромные 29,7%. В 2015 году украинский паспорт был на 87 месте с 30,2%.

А вот динамика с 2011 по 2015 годы. Как видно, самые лучшие показатели были в 2013-14 годах.

Отметим, что согласно данным МИД, в период с 2014 года по второй квартал 2017 года украинское гражданство получили 44 тысячи 826 человек.

В целом рейтинг Украины выше Грузии, которая на 104 месте с 29,1%, но в то же время ниже показателей Молдавии, Белоруссии, Казахстана. Кроме того, нас обогнала Армения, заняв 97 место в индексе-2016. Россия находится на 63-м месте с показателем 39,7% и занимает первое место среди стран СНГ.

На последней строчке индекса оказались Центрально-Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%), в 2015 году список замыкала Демократическая Республика Конго с 14,3%.

"В 2016 году ценность гражданств на общемировом уровне повысилась на 0,75 %. Ценность 45 гражданств в 2016 году снизилась (для сравнения: в 2015 году снижение ценности наблюдалось у 88 стран). Ценность 140 гражданств в 2016 году повысилась, тогда как в 2015 году таких гражданств было на 59 меньше. Средний показатель по миру в 2016 году составил 39,32 %", - отмечают аналитики Henley & Partners.

Стоить добавить, что исследование рассматривает гражданство разных стран с точки зрения их преимуществ и недостатков, а не оценивает качество жизни.