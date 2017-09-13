- Переселенцы смогут получать пенсии и соцвыплаты в любом украинском банке22:41
- В Украине могут закрыть незаполненные тюрьмы22:19
- В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие21:54
- Саакашвили уже в Черновцах и объявил о начале восстаний по всей Украине21:29
- После "прорыва Саакашвили" госпитализированы десять пограничников. ВИДЕО20:15
- Украинская сторона призвала Россию и ОРДЛО соблюдать перемирие на Донбассе16:41
- “Відьми” молять про смерть президента 16:21
- Суд арестовал помещение судии "1+1", завод "Биола" и самолет Boeing по делу о хищении средств "ПриватБанка"15:59
- Украинских абитуриентов освободили от знания русского языка15:20
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу 15:18
На Украине сообщили о смерти Виктора Януковича
Народный депутат Верховной рады Михаил Добкин обрушился с критикой на экс-президента страны Виктора Януковича. Политик считает, что бывший лидер страны умер еще при жизни
По мнению Добкина, Янукович не должен был бежать из страны во время Майдана. "Он должен быть готов не только открывать детские садики или предприятия. Он должен быть готов умереть! Иногда в истории за свой народ люди умирали", – считает депутат, сообщает losnews.
Народный избранник заявил, что считает Януковича поверженным львом, а многих представителей нынешней власти Незалежной – шавками. "Пинать его мертвого – это не по-мужски. Давайте его оставим. Он умер при жизни. Живет – а его нет", – заключил парламентарий.
Добкин добавил, что в последний раз общался с Януковичем в 2014 году, накануне бегства президента из страны. "У него не получалось улететь на вертолетах, он собирался лететь на самолете. Уже потерялась всякая управляемость, он просил меня помочь дозаправить самолеты", – заявил политик в эфире местного телеканал NewsOne.
Теги: Донбасс, депутат, смерть, Янукович
- Российский телеканал похоронил не того депутата
- В Луганской области погиб депутат от Партии регионов
- Умер нардеп-регионал
- Депутат донецкого городского совета умер в 41 год
- Попиарившийся Ляшко прекратил "голодовку". После смерти участника акции протеста в Донецке
- Мариуполец разгадал шифр из “группы смерти”
- Женщине-снайперу террористов «ДНР» грозит до 15 лет заключения21:06
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"20:41
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали19:15
- На Донбассе погибли три вражеских диверсанта17:41
- В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка17:02
- Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября15:42
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу 15:18
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы14:59
- Боевики ОРДЛО получили за шесть дней из России почти 1700 тонн ГСМ12:41
- Кровавое преступление на Донбассе: стали известны подробности11:59
- Переселенцы смогут получать пенсии и соцвыплаты в любом украинском банке22:41
- В Украине могут закрыть незаполненные тюрьмы22:19
- В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие21:54
- Саакашвили уже в Черновцах и объявил о начале восстаний по всей Украине21:29
- Женщине-снайперу террористов «ДНР» грозит до 15 лет заключения21:06
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"20:41
- После "прорыва Саакашвили" госпитализированы десять пограничников. ВИДЕО20:15
- В Мариуполе переселенцы начали жизнь с чистого листа19:50
- Лучше жить на побережье19:36
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали19:15
- В Мариуполе переселенцы начали жизнь с чистого листа19:50
- Лучше жить на побережье19:36
- Открыто новое свойство кофе18:52
- Почему мы простужаемся?18:30
- Стресс опасен для зубов 18:06
- Семь причин головной боли17:23
- К какой тяжелой болезни ведет частая уборка в доме11:19
- Пенсии: платить или не платить — советы от международных экспертов. ВИДЕО08:05
- Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?17:34
- Ученые рассказали всю правду о куриных яйцах15:28
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке
- Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство
- В Донецке на два дня отключат холодную воду в четырех районах