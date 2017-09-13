На Украине сообщили о смерти Виктора Януковича

13.09.2017 14:10

Народный депутат Верховной рады Михаил Добкин обрушился с критикой на экс-президента страны Виктора Януковича. Политик считает, что бывший лидер страны умер еще при жизни

По мнению Добкина, Янукович не должен был бежать из страны во время Майдана. "Он должен быть готов не только открывать детские садики или предприятия. Он должен быть готов умереть! Иногда в истории за свой народ люди умирали", – считает депутат, сообщает losnews.

Народный избранник заявил, что считает Януковича поверженным львом, а многих представителей нынешней власти Незалежной – шавками. "Пинать его мертвого – это не по-мужски. Давайте его оставим. Он умер при жизни. Живет – а его нет", – заключил парламентарий.

Добкин добавил, что в последний раз общался с Януковичем в 2014 году, накануне бегства президента из страны. "У него не получалось улететь на вертолетах, он собирался лететь на самолете. Уже потерялась всякая управляемость, он просил меня помочь дозаправить самолеты", – заявил политик в эфире местного телеканал NewsOne.