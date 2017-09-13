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"Ничто не указывает на готовность Путина согласиться с украинским вариантом введения миротворцев ООН на Донбасс", - политолог
Готовность российского президента Владимира Путина поддержать украинское предложение о введении миротворцев ООН на Донбасс указала бы на наличие согласованной позиции по снятию санкций с России, но пока признаков такой готовности нет, считает политолог Артем Никифоров. Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "Прямой канал".
Эксперт отметил, что без согласия России утвердить подобное решение в Совбезе ООН невозможно. "Поскольку это инициатива Украины относительно введения миротворческого контингента на всей неконтролируемой территории, то понятно, что это для России является "предательством", проигрышем - потому что это украинское предложение.
Следовательно, даже если бы Россия готовилась к положительногму голосованию по этому предложению, то мы бы увидели в информационном пространстве Российской Федерации такую подготовку. Потому что российское информационное пространство, учитывая гораздо большую контролируемость, чем в Украине, гораздо более взвешенно, осторожно", - отметил Никифоров.
По его словам, на понедельник этой недели подобной информационной кампании в РФ не наблюдается. "Давайте будем откровенны сами с собой. Если Путин уже принял внутри себя решение согласиться на украинский вариант, это говорит о том, что уже есть согласованная позиция по снятию санкций с Российской Федерации", - отметил эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, санкции, миротворцы
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