Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинская сторона призвала Россию и ОРДЛО соблюдать перемирие на Донбассе

13.09.2017 16:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинская сторона призвала Россию и ОРДЛО соблюдать перемирие на Донбассе

Сегодня состоялась видеоконференция подгруппы по безопасности контактной группы Украинская сторона призвала Российскую Федерацию и отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер. "По итогам скайп-встречи подгруппы по безопасности. Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня", - написала она. По словам Олифер, из-за обстрелов на Донбассе страдают мирные жители. В частности, она отметила, что под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия - безопасность детей во время учебного года. "Кроме того, мы потребовали, чтоб каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные - публично наказаны", - написала она.

Источник rbc.ua

 



Теги: Россия, Донбасс, призыв, перемирие, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх