Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь

14.09.2017 19:05

В октябре этого года Гидрометцентр прогнозирует очень изменчивую погоду – некоторые дни обещают быть очень теплыми, однако не исключен и мокрый снег, а также резкое понижение температуры.



Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, весь месяц будут идти дожди, в ночные часы дождь сменится уже и мокрым снегом, а солнечных дней в октябре будет очень мало. В горных районах Украины заморозки начнутся в первых числах октября, а к концу месяца минусовая температура станет привычной для всех областей Украины в ночные и утренние часы. По прогнозам Гидрометцентра, в конце октября будет «стабильный минус», ожидаются осадки в виде снега.



Леонид Горбань, народный синоптик, с таким прогнозом не соглашается и отмечает, что первые заморозки начнутся в середине месяца, и температура будет около 12 градусов днем, однако после 20 октября должно быть потепление – до 15 градусов. Теплая погода продлится до конца месяца, в последние дни октября ожидаются ночные морозы до -3 градусов. Дожди могут перейти в мокрый снег, - такой прогноз дает народный синоптик.



