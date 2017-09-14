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Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь

14.09.2017 19:05
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Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь

В октябре этого года Гидрометцентр прогнозирует очень изменчивую погоду – некоторые дни обещают быть очень теплыми, однако не исключен и мокрый снег, а также резкое понижение температуры. 

Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, весь месяц будут идти дожди, в ночные часы дождь сменится уже и мокрым снегом, а солнечных дней в октябре будет очень мало. В горных районах Украины заморозки начнутся в первых числах октября, а к концу месяца минусовая температура станет привычной для всех областей Украины в ночные и утренние часы. По прогнозам Гидрометцентра, в конце октября будет «стабильный минус», ожидаются осадки в виде снега.

Леонид Горбань, народный синоптик, с таким прогнозом не соглашается и отмечает, что первые заморозки начнутся в середине месяца, и температура будет около 12 градусов днем, однако после 20 октября должно быть потепление – до 15 градусов. Теплая погода продлится до конца месяца, в последние дни октября ожидаются ночные морозы до -3 градусов. Дожди могут перейти в мокрый снег, - такой прогноз дает народный синоптик. 

 




Теги: Донбасс, погода, зима, октябрь
 
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