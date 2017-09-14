Из-за действий Украины новый пропускной пункт в Польшу может остаться без пешеходной зоны

14.09.2017 10:15

В новом пропускном пункте Мальговичи-Нижанковичи на украинско-польской границе может не появиться пешеходный переход. Как передает replyua.net, причина такой ситуации заключается в непринятии Украиной изменений к соглашению о его сооружении, сообщает «Европейская правда». В польском МИД и МВД дали согласие на пересечение велосипедистами и пешеходами нового пункта пропуска лишь после того, как в эту ситуацию вмешался Ян Пекло, польский посол в Украине, а также ряд депутатов Сейма Польши.



Согласно заявлениям представителей польского Подкарпатского воеводства, проведение строительных работ планировалось на ближайшие два года. Впрочем, польская сторона сообщила и о том, что строительство перехода могут построить без терминала для пешеходов: в ныне действующем соглашении между обеими странами о новом пропускном пункте на границе нет упоминания о контроле движения пешеходов.



«Подписание данного договора с соответствующими изменениями дало бы возможность спроектировать, а позже построить в Мальговичах инфраструктуру для пограничного контроля пешеходного движения», – заявила пресс-секретарь Подкарпатского воеводства Малгожата Ваксмундзка-Шарек. Вся суть проблемы в том, что нужно в текст соглашения добавить всего четыре слова о велосипедистах и пешеходах рядом с упоминанием об автомобильном движении.