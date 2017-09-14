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Сазонов: поки ми відпочиваємо, Яценюк вбиває російських солдатів
Сазонов: поки ми відпочиваємо, Яценюк вбиває російських солдатів
За словами політичного оглядача Кирила Сазонова, кожен із нас наразі займається своїми особистими справами, а от колишній глава уряду Арсеній Яценюк тим часом скорочує «поголів’я» російських військових, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що у Яценюка з’явилась «супер-сила» – він вбиває російських солдатів у минулому. Тепер ці діяння він влаштовує не лише у Чечні, але і в Придністров’ї. У цьому немає жартів – цей «факт» підтверджено рішенням Єсентукського суду РФ.
Докази, якій російські правоохоронці надали суду, виявились настільки переконливими для останнього, що він навіть виніс рішення про заочний арешт Яценюка. З одного боку, це все, що варто знати про правосуддя на підконтрольній Кремлю території. З іншого боку, навіть в РФ такі рішення не приймаються просто так, на них є конкретне замовлення від начальників, які перебувають вище на щаблях кар’єрної драбини. Відтепер цей матеріал потрапить до редакцій газет, у посольства іноземних держав і, можливо, навіть до Інтерполу. Основна мета цього – знизити активність Яценюка і завадити йому «розводити русофобію» і «вести антиросійську пропаганду», - наголошує блогер.
Теги: Россия, Донбасс, Яценюк, убийство, солдаты
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