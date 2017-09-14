Сазонов: поки ми відпочиваємо, Яценюк вбиває російських солдатів

14.09.2017 07:15

Сазонов: поки ми відпочиваємо, Яценюк вбиває російських солдатів

За словами політичного оглядача Кирила Сазонова, кожен із нас наразі займається своїми особистими справами, а от колишній глава уряду Арсеній Яценюк тим часом скорочує «поголів’я» російських військових, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.



Так, блогер зауважує, що у Яценюка з’явилась «супер-сила» – він вбиває російських солдатів у минулому. Тепер ці діяння він влаштовує не лише у Чечні, але і в Придністров’ї. У цьому немає жартів – цей «факт» підтверджено рішенням Єсентукського суду РФ.



Докази, якій російські правоохоронці надали суду, виявились настільки переконливими для останнього, що він навіть виніс рішення про заочний арешт Яценюка. З одного боку, це все, що варто знати про правосуддя на підконтрольній Кремлю території. З іншого боку, навіть в РФ такі рішення не приймаються просто так, на них є конкретне замовлення від начальників, які перебувають вище на щаблях кар’єрної драбини. Відтепер цей матеріал потрапить до редакцій газет, у посольства іноземних держав і, можливо, навіть до Інтерполу. Основна мета цього – знизити активність Яценюка і завадити йому «розводити русофобію» і «вести антиросійську пропаганду», - наголошує блогер.

