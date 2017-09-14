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Совет ЕС продлил санкции против физлиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета Украины
Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, пишет "Европейская правда".
Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний. Индивидуальные санкции заключаются в ограничении на въезд в и замораживании активов.
Санкции будут продлены до 15 марта 2018 года.
Как говорится в сообщении, список был пересмотрен. Из него исключили четырех физических лиц, которые уже умерли. А из-за слияния три компании были исключены из списка и добавлены в него в виде нового юридического лица.
Ранее группа "ИС" сообщала, что в 2018-м финансовое обеспечение обороны и безопасности будет приоритетом бюджетной политики Украины.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, Европейский союз, санкции
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