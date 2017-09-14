Стало известно, когда Саакашвили прибудет в Киев

14.09.2017 08:26

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили уже на следующей неделе посетит столицу

Об этом он сам заявил на встрече со сторонниками на Центральной площади в Черновцах.

По словам экс-председателя Одесской ОГА, в Киев он планирует прибыть в следующий вторник, 19 сентября.

«Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19-е (сентября, — Ред.) – это день, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день архангела Михаила (я не знаю) — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев и там будем находиться. Это будет начало», – пообещал политик.

Стоит отметить, что Саакашвили буквально «нашелся» на Форуме издателей во Львове, ведь экс-президент Грузии не остался в львовской гостинице на ночь. Он вышел из номера и куда-то уехал. Его охрана сказала, что по делам.

10 сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили пересек границу Украины. Помогли ему в этом его сторонники. После чего политик прибыл во Львов.

Источник: Politeka