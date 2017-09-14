Украинцы требуют запретить Рабиновича

14.09.2017 20:52

Народного депутата, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича обвиняют в угрозе национальной безопасности

Петицию об этом создали на официальном сайте президента.

Рабиновича обвиняют в подаче необъективной информации и расшатывании ситуации в стране.

«В связи со сложной политической обстановкой в стране, считаю недопустимым поведение СМИ, в том числе 112 канала, в подаче необъективной информации, антиукраинской политики, настроение на расшатывание страны изнутри в лице программы «Кто кому Рабинович». Считаю такие передачи — угрозой национальной безопасности, прошу принять меры», — сказано в сообщении.

Автором петиции выступил Юрий Бондаренко.

Напомним, Рабиновича поймали на лжи о цене на воду. Так, в эфире одного из телеканалов лидер партии «За життя» заявил: «Сегодня они опять в Киеве подняли на 25% (цену) на холодную воду». Однако эти слова не отвечают действительности, обращают внимание эксперты, отмечая, что жители Киева с мая начали платить за холодную воду на 15% больше.

Источник: Politeka