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Украинцы требуют запретить Рабиновича
Народного депутата, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича обвиняют в угрозе национальной безопасности
Петицию об этом создали на официальном сайте президента.
Рабиновича обвиняют в подаче необъективной информации и расшатывании ситуации в стране.
«В связи со сложной политической обстановкой в стране, считаю недопустимым поведение СМИ, в том числе 112 канала, в подаче необъективной информации, антиукраинской политики, настроение на расшатывание страны изнутри в лице программы «Кто кому Рабинович». Считаю такие передачи — угрозой национальной безопасности, прошу принять меры», — сказано в сообщении.
Автором петиции выступил Юрий Бондаренко.
Напомним, Рабиновича поймали на лжи о цене на воду. Так, в эфире одного из телеканалов лидер партии «За життя» заявил: «Сегодня они опять в Киеве подняли на 25% (цену) на холодную воду». Однако эти слова не отвечают действительности, обращают внимание эксперты, отмечая, что жители Киева с мая начали платить за холодную воду на 15% больше.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, запрет, Вадим Рабинович
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