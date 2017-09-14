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В Европе объяснили, почему Украине нет места в ЕС
Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс на брифинге в Киеве рассказал о нерадостных перспективах членства Украины в Европейском Союзе
В частности , по его словам, Европейский Союз переживает внутренние проблемы и пока не сможет предложить Украине и другим странам Восточного партнерства перспективу членства.
Вместе с тем он отметил, что в Брюсселе эту реальность понимают и борются за то, чтобы Украина и другие страны Восточного партнерства получили перспективу членства.
По словам экс-премьера Литвы, странам Восточного партнерства на пути реформ необходима реальная мотивация для их проведения, поскольку положительные изменения часто в краткосрочной перспективе являются болезненными.
«Наш опыт показывает, что для того, чтобы мотивация на реформы осталась у общества и политиков, нужны совместные большие цели, которых государство может достичь. Для нас это было членство в Европейском Союзе. И нам повезло, что ЕС тогда, в девяностые годы, нам это членство предложил », — подчеркнул Кубилюс.
Как писала Politeka, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, первоочередными кандидатами на вступление в ЕС являются Западных Балкан и Турция.
В будущем Европейский союз будет насчитывать более 27 государств (без Великобритании) заявил он.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Литва, Европа
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