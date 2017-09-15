Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ

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Критика связана с новым законом об образовании.
Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины Павлу Климкину, где выразили озабоченность в связи с новым законом об образовании, который приняла Верховная Рада.
Об этом сообщила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.
"Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно что у нас есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии в адрес министра иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не затрагивал права меньшинств и их образование на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", – заявила Захариева.
Она признала, что получила заверения Украины в том, что "закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков".
"Но мы должны сказать им в письменной форме, что мы серьезно относимся к этой проблеме", – сказала министр.
Захариева также отметила, что на днях в МИД Болгарии был вызван заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.
Источник: bgnes.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, образование, ОБСЕ
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