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Минский процесс нуждается в перезагрузке: на Донбассе должен воцариться мир, а украинско-российскую границу нужно вернуть под контроль Киева, - Кэмерон
Экс-премьер-министр Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Минский процесс не работает и нуждается в перезагрузке.
Главной целью, по его мнению, сейчас является обеспечение устойчивого перемирия на Донбассе и возврат захваченной террористами "ЛДНР" украинско-российской границей под контроль Киева. Об этом он рассказал в ходе конференции Ялтинской Европейской Стратегии, передает "Диалог.UA".
Кэмерон отмечает, что США и Великобритания всеми силами стараются помочь Украине в сложные времена, однако уже сейчас становится понятно, что минский процесс, по сути, неэффективен: данный формат не способен обеспечить постоянное устойчивое перемирие на Донбассе и возврат захваченной украинско-российской границы под контроль властей Украины.
Также он добавил, что Brexit никоим образом не отразился на отношениях Лондона и Киева. Наоборот, после запуска процесса выхода Британии из ЕС, количество международных встреч представителей Великобритании и Украины только увеличилось.
Теги: Донбасс, мир, Минск
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