Названо "худшее" в мире гражданство: где в рейтинге оказалась Украина, а где Россия

15.09.2017 09:28

Гражданство Афганистана признано наименее выгодным гражданством в мире. Информация об этом содержится в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners.

Граждане Афганистана могут свободно посещать только 24 государства. Обладатели немецкого паспорта, признанного самым выгодным, обладают правом безвизового въезда в 176 стран. В тройку также входят Франция и Дания. Следом за ними идут Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия.

Украина вошла в четвертую группу стран и заняла 99-е место. Россия в этом списке выше – 63-я позиция.

Рейтинг составлялся на основе ряда критериев, таких как наличие безвизового режима с другими государствами, возможности развития человеческого потенциала, масштабы экономики, возможности безвизового проживания за границей.

Источник: segodnya.ua