Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко обсудил с президентом ЕБРР финансирование проектов в Украине

15.09.2017 09:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко обсудил с президентом ЕБРР финансирование проектов в Украине

Президент Петр Порошенко поблагодарил руководителя ЕБРР Суму Чакрабарти за постоянную поддержку в проведении реформ в Украине и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы высоко ценим активную роль ЕБРР во внедрении проектов в государственном секторе, в частности в энергетике и транспорте, а также инвестировании в частный и банковский секторы", - отметил Порошенко.

Он призвал ЕБРР больше использовать возможности сотрудничества с местными властями в Украине, поскольку благодаря децентрализации они получили дополнительные финансовые полномочия.

Президент Украины положительно оценил деятельность ЕБРР в вопросах администрирования Чернобыльского Фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

Источник: ukrinform.ru



Теги: Украина, Донбасс, ЕБРР, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх