ВИЛКУЛ: СОЗДАННЫЙ ПРОТИВ МЕНЯ ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ В ФБ НЕИЗВЕСТНЫМ ОБОШЕЛСЯ В $10 ТЫС

Об этом говорится в официальном заявлении Вилкула о распространенной в Facebook фейковой информации, которая разгонялась со специально созданной страницы якобы от его имени.

Напомним, 13 сентября 2017 года в Facebook появилась фейковая страница под названием "Офіційна сторінка Олександра Вілкула", на которой предлагалось организовать приезд Януковича в Украину по примеру Саакашвили.

Эта страница не имеет никакого отношения к Александру Вилкулу.

Его настоящая страница в Facebook называется "Олександр Вілкул" и верифицирована (официально подтверждена администрацией Facebook – отмечена "синим значком" возле фамилии и имени).

В своем официальном заявлении Александр Вилкул написал: "Ну что, спасибо за PR?! По подсчетам СММ-щиков, на рекламу этой фейковой странички в Facebook , созданной два дня назад, было потрачено более 10 000 долларов".

Политик отметил, что увидел эту страницу еще позавчера, но подумал, что в такой грубый фейк никто не поверит. "Но, учитывая, полторы тысячи комментов и больше тысячи лайков, сейчас вынужден дать опровержение. Не думал, что столько народа поведется. Хотя надо отметить, что многие поняли, что это фейк и провокация", - написал он.

"Мы проанализировали кто автор. Оказалось, что это разгоняют те же троли и боты, которые ранее сочинили еще один фейк – "мою переписку с Песковым". Помните, это когда они спалились тем, что у "Пескова" был якобы аккаунт на украинском языке? Когда гонят такую откровенную чернуху против меня, значит боятся. И правильно делают", - резюмировал Вилкул.

Источник: bykvu.com