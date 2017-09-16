"Дети сами спасали друг друга" – мать ребенка, пострадавшего во время жуткого пожара в одесском лагере

16.09.2017 21:15

Родители детей, пострадавших во время смертельного пожара в детском лагере "Виктория", а также несколько десятков активистов, общественников и молодых людей спортивного телосложения продолжают митинговать у здания одесской мэрии на Думской площади. Люди пришли, чтобы найти диалог с властью, они требуют наказать виновных и предотвратить подобные трагические случаи.

Как передает с места события корреспондент "Сегодня", в толпе один раз что-то взорвалось. Представители нацохраны и мэрии охраняют вход в здание.

Одна из мам, дети которых отдыхали в злополучном лагере, рассказала "Сегодня", что школьникам пришлось спасаться самим.

"Дети сами спасали друг друга. Одна из девочек спускала детей по перилам со второго на первый этаж, потому что все двери обгорели", – рассказала нам Алла. По ее словам, девочка надышалась угарным газом и сейчас находится в реанимации.

Как уточнил в комментарии "Сегодня" начальник облуправления полиции в Одесской области Дмитрий Головин, пока речь идет о двух погибших девочках, а не о трех, как ранее заявляли СМИ. Еще одна школьница на данный момент числится без вести пропавшей. "Погибли две девочки. Также на месте был обнаружен неустановленный фрагмент тела", – отметил он. По его словам, фрагмент тела может принадлежать одной из двух идентифицированных девочек.

Собравшие люди требуют вызвать мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Зинаиду Цвиринько. Людей возмутило то, что во время реконструкции лагеря в прошлом году было якобы потрачено 11 миллионов гривен (по другой информации 33 млн) на противопожарную безопасность и водоснабжение. А во время тушения пожара, по заявлениям СМИ, в водоеме не оказалось воды.

В то же время Труханов в интервью одному из телеканалов заявил, что информация о том, что при тушении пожара в детском лагере не хватало воды, не соответствуют действительности. По его словам, и пожарный гидрант и водоем были, но не было возможности им воспользоваться из-за того, что он находился в непосредственной близости к очагу пожара.

"Не было возможности им воспользоваться, потому что была такая температура горения, что поплавились мигалки на машине. Поэтому они приняли решение подключиться к гидранту, который находился на расстоянии 1200 м", – заявил мэр в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, трое детей находились в комнате, которая располагалась в непосредственной близости от очага возгорания, из них двое погибли. "Один ребенок считается пропавшим без вести", – добавил мэр Одессы.

На вопрос журналиста, выделялись ли деньги на реконструкцию лагеря "Виктория" в размере 33 млн грн из бюджета, Труханов ответил, что до 2014 года здание находилось в непригодном состоянии для пребывания там детей, но были выделены средства на его восстановление. "На сегодняшний день все обеспечено пожарной безопасностью, материалы, из которых выполнены корпуса, сертифицированы, и все документы у нас имеются", – сказал Труханов и добавил, что в причинах трагедии будет разбираться следственная группа.

Напомним, пожар в детском муниципальном лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. Загорелся деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка, два ребенка погибли. Поиски третьего пропавшего продолжаются. Здание сгорело дотла.

Из-за случившейся трагедии отстранили от должности главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова, директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственного за пожарную безопасность в учреждении Татьяну Ланину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор лагеря сейчас находится в реанимации из-за сердечного приступа.

Источник: segodnya.ua