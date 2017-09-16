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Глава «Укрзализныци» обещает показать пассажирам, что такое сервис и комфорт
Во время инспекции глава «Укрзализныци» лично проехал в электричке, убедился в качестве обновленных вагонов, и пообщался с пассажирами.
И.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов 15 сентября проинспектировал обновленные вагоны пригородного поезда № 818 Фастов Ворожба. В вагоне поезда, вместе с пассажирами он проверил качество проведенных работ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».
Во время инспекции глава «Укрзализныци» лично проехал в электричке, убедился в качестве обновленных вагонов, и пообщался с пассажирами, которые высказали пожелание по поводу корректировки графика движения. Так, уже в конце этого месяца из Киева электричка будет отправляться на полчаса позже, не ранее 9:50, чтобы люди, которые заканчивают работу утром, успели на поезд.
Во время инспекции, в вагоне электрички Евгений Кравцов рассказал, что УЗ активно занимается обновлением и ремонтом подвижного состава. За последние четыре месяца будет обновлен еще 80 вагонов. «Будем улучшать уровень сервиса и комфорта для пассажиров, чтобы они почувствовали, который может быть« Укрзализныця »и увидели ее совершенно другой. Обновления пассажирского подвижного состава является приоритетным для нас. Это касается и вагонов для поездов дальнего следования », - отметил он.
«Пригородные поезда с модернизированными и капитально отремонтированными вагонами в первую очередь будут обслуживать киевский узел: перевозки в города-спутники Бровары, Борисполь, Ирпень, где большой пассажиропоток, особенно в часы пик. Мы будем работать над предотвращением безбилетного проезда. Совместно с банками найдем возможность ввести электронные билеты по принципу работы метрополитена, чтобы усилить контроль на местах и чтобы средства стабильно поступали перевозчику, так как на сегодняшний день ориентировочно более 40% пассажиров - безбилетные », - рассказал Евгений Кравцов.
По его словам, пригородные поезда пользуются наибольшим спросом в Украине, поэтому они должны иметь хорошее качество и соответствующий уровень финансирования для преодоления критической изношенности в 95%.
Кравцов надеется, что власти окажут поддержку по вопросам обновления парка пригородных поездов.
«Работаем вместе с правительством и парламентом для того, чтобы иметь программу приобретения подвижного состава. Нужно увеличивать объемы инвестиций на приобретение нового подвижного состава, а также модернизации существующего, альтернативы нет. За все годы независимости Украины состояния пригородных поездов не уделялось должного внимания », - заявил Кравцов.
И.о. главы «УЗ» добавил, что только «при государственной поддержке возможно выйти хотя бы на уровень безубыточности в сегменте пригородных железнодорожных перевозок».
Для справки: 10 вагонов электропоезда были модернизированы на Киевском электровагоноремонтном заводе с использованием запчастей и комплектующих украинского производства. Работы были выполнены на средства «Укрзализныци» в размере 46 млн грн. Отмечается, что в целом в этом году уже обновлено 80 вагонов пригородных поездов (40 секций или 8 составов), на которые «Укрзализныця» выделила 265 300 000 грн. Это продлит срок эксплуатации электропоездов от 6 до 16 лет.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, сервис, комфорт
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