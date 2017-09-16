Кабмин намерен провести земельную реформу – Гройсман на YES

16.09.2017 13:38

Украинское правительство не отступило от намерения проведения земельной реформы, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на 14-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Мы считаем, что реформа земельных отношений чрезвычайно важна, в том числе, для развития экономики. Мы никогда не отступали от нее, мы проводим разъяснения, хотим, чтобы каждый человек в стране понимал, в чем ее сущность и как она будет проведена. Люди должны получить четкие гарантии того, что никто из иностранных граждан украинскую землю не сможет ни приобрести, ни каким-то образом ей завладеть. Это принципиально важно", – сказал премьер-министр.

Кроме проведения земельной реформы, правительство в ближайшее время планирует внедрить реформы пенсионной, медицинской, образовательной сфер, а также активизировать приватизацию.

"Буквально на следующей неделе Украина может увидеть новую, справедливую пенсионную систему, которая будет обеспечивать, в том числе, и макроэкономическую стабилизацию. Мы близко подошли к новой системе здравоохранения, а несколько недель назад парламент принял новую систему образования", – добавил Владимир Гройсман.

Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука.

На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года.

Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат.

Тсточник: segodnya.ua