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Кабмин намерен провести земельную реформу – Гройсман на YES
Украинское правительство не отступило от намерения проведения земельной реформы, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на 14-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.
"Мы считаем, что реформа земельных отношений чрезвычайно важна, в том числе, для развития экономики. Мы никогда не отступали от нее, мы проводим разъяснения, хотим, чтобы каждый человек в стране понимал, в чем ее сущность и как она будет проведена. Люди должны получить четкие гарантии того, что никто из иностранных граждан украинскую землю не сможет ни приобрести, ни каким-то образом ей завладеть. Это принципиально важно", – сказал премьер-министр.
Кроме проведения земельной реформы, правительство в ближайшее время планирует внедрить реформы пенсионной, медицинской, образовательной сфер, а также активизировать приватизацию.
"Буквально на следующей неделе Украина может увидеть новую, справедливую пенсионную систему, которая будет обеспечивать, в том числе, и макроэкономическую стабилизацию. Мы близко подошли к новой системе здравоохранения, а несколько недель назад парламент принял новую систему образования", – добавил Владимир Гройсман.
Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения.
Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука.
На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года.
Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.
Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат.
Тсточник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, реформа, Кабмин, Гройсман
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