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НИ ОДИН "СЕРЬЕЗНЫЙ" КОРРУПЦИОНЕР НЕ СУДИМЫЙ: ВАКАРЧУК НАПИСАЛ ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТИ
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к президенту и народным депутатам с призывом побороть коррупцию. Об этом певец написал в своем Twitter.
Вакарчук подчеркнул, что у Украины нет времени ждать, когда коррупционеров начнут сажать за решетку.
"У нас действительно нет времени ждать. И нам действительно не важно как будет называться, и каким по форме будет государственный орган, который будет сажать коррупционеров за решетку. Важно, чтобы он был. И чтобы он был независим от исполнительной и законодательной ветвей власти и по форме и по содержанию. И чтобы он не имел никакого отношения к существующим сегодня судам", - написал певец.
Также Вакарчук подчеркнул, что с момента Евромайдана прошло уже три года, но ни один серьезный коррупционер так и не понес наказание.
"Господин Президент! Господа Народные Депутаты! Это ваша обязанность и это на вашей ответственности найти контитуционное, и в то же время эффективное решение как можно быстрее. Уже прошло 3 года с момента Революции Достоинства, а ни один "серьезный" коррупционер не судимый к реальному сроку заключения", - резюмировал он.
Кроме этого, по словам Вакарчука, народ начнет спрашивать у власти, где результат.
Источник: newsone.ua
Теги: Донбасс, суд, Вакарчук, коррупция, власть
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