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"Первого русского убил в 15": сеть довела до слез история о Яценюке-боевике

16.09.2017 21:28
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"Первого русского убил в 15": сеть довела до слез история о Яценюке-боевике

Арсений Яценюк воевал не только в Чечне, но и в Приднестровье.

"Обозреватель" собрал наиболее интересные комментарии.

"Следственный комитет РФ утверждает, что Яценюк воевал еще в Приднестровье... Приднестровский конфликт начался в 1989 году. Яценюку было 15 лет... В этом возрасте дети еще ездят к бабушке на каникулы рвать абрикосы и пасти козу... А Арсений с детства повадился убивать русских солдат... Вот зараза!" - написал на своей странице в Facebook нардеп от БПП Виталий Чепинога.

"По Приднестровью до сих пор ходят легенды о малолетнем головорезе с козой и полными карманами абрикосов"; "Если бы бабушка узнала, что Сеня на летних каникулах воевать ездил, дала бы прутьев. Он ей до девятого класса не признавался", "Первого русского убил в 15", - смеются комментаторы.

"Тоже в полотенце на голове? Ох и затейник", "Страшный человек! То Чечня, то Приднестровье", - пишут пользователи.

Источник: facenews.ua



Теги: Донбасс, Яценюк, история, Чечня
 
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