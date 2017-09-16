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План повернення Донбасу в 2018 році
На окупованому Донбасі перед тим, як ці території повернуть Україні, буде введена тимчасова адміністрація.
Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, повідомляє Радіо Свобода.
– З початку року я особисто заявляв про те, що в 2018 році російські війська покинуть територію ОРДЛО. Мене запитали, на якій підставі я це говорю, і я відповів, що у мене є інформація про те, що фінансування в 2018 році не буде. Інформація ця тільки підтвердилася.
Думаю, Донецька область в наступному році в тому чи іншому вигляді повернеться в Україну. І швидше за все за участю миротворців. Буде тимчасова адміністрація, буде роззброєння бойовиків, вийдуть російські війська і вийдуть найманці, – заявив він.
Нагадаємо, раніше Гримчак заявив, що Росія забирає з території окупованого Донбасу дороге та дефіцитне обладнання.
Теги: Донбасс, возвращение, план, ОРДЛО
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