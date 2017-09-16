Прокуратура готовит новые подозрения по делам о расстреле Майдана

16.09.2017 09:06

Горбатюк утверждает, что принятие окончательных решений по делам Майдана «тормозит» суд.

Генеральная прокуратура планирует сообщить о новых подозрения по ряду эпизодов о расстреле Майдана исполнителям и организаторам преступлений.

Об этом заявил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии «112 Украина».

«По ряду эпизодов готовятся сообщение о подозрениях, но я пока их не могу озвучивать, это решение принимается следователем прокурором. Ведется системная работа, начиная с исполнителей и заканчивая тем, кого мы подозреваем в организации этих преступлений », - подчеркнул он.

Горбатюк утверждает, что принятие окончательных решений по делам Майдана «тормозит» суд.

«Есть одно уголовное производство по одному эпизоду - с июля 2014 рассматривается дело по факту избиения журналиста Еремея, что предшествовало его убийству. Три года в этом деле нет окончательного решения. Мы в этих случаях реагируем, направляем, там, где есть нарушения, действительно, мы видим признаки нарушения судьями, - мы направляем жалобы в Высший совет правосудия. Именно их позиция может показать другим, что нельзя нарушать закон. Из восьми наших жалоб, которые мы направили в этом году, еще ни одна не назначено к рассмотрению и неизвестно, когда будет назначена ", - сказал начальник Департамента спецрасследований ГПУ.

Как известно, ГПУ намерена к осени этого года передать в суд дело о расстрелах на Майдане. Среди подозреваемых - первые лица Украины того времени.

По данным Генпрокуратуры, во время евромайдан пострадали 2,5 тыс. Человек, из них 104 погибли.