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Прокуратура готовит новые подозрения по делам о расстреле Майдана
Горбатюк утверждает, что принятие окончательных решений по делам Майдана «тормозит» суд.
Генеральная прокуратура планирует сообщить о новых подозрения по ряду эпизодов о расстреле Майдана исполнителям и организаторам преступлений.
Об этом заявил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии «112 Украина».
«По ряду эпизодов готовятся сообщение о подозрениях, но я пока их не могу озвучивать, это решение принимается следователем прокурором. Ведется системная работа, начиная с исполнителей и заканчивая тем, кого мы подозреваем в организации этих преступлений », - подчеркнул он.
Горбатюк утверждает, что принятие окончательных решений по делам Майдана «тормозит» суд.
«Есть одно уголовное производство по одному эпизоду - с июля 2014 рассматривается дело по факту избиения журналиста Еремея, что предшествовало его убийству. Три года в этом деле нет окончательного решения. Мы в этих случаях реагируем, направляем, там, где есть нарушения, действительно, мы видим признаки нарушения судьями, - мы направляем жалобы в Высший совет правосудия. Именно их позиция может показать другим, что нельзя нарушать закон. Из восьми наших жалоб, которые мы направили в этом году, еще ни одна не назначено к рассмотрению и неизвестно, когда будет назначена ", - сказал начальник Департамента спецрасследований ГПУ.
Как известно, ГПУ намерена к осени этого года передать в суд дело о расстрелах на Майдане. Среди подозреваемых - первые лица Украины того времени.
По данным Генпрокуратуры, во время евромайдан пострадали 2,5 тыс. Человек, из них 104 погибли.
Теги: Донбасс, прокуратура, расстрел, Майдан
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