Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

США выделят Украине $250 млн на хранилище ядерного топлива

16.09.2017 15:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США выделят Украине $250 млн на хранилище ядерного топлива

Реализация проекта должна обеспечить независимость от России, которая сейчас все еще принимает на временное хранение ОЯТ с украинских АЭС.

Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), которая является финансовым институтом развития правительства США, выделит около $250 млн для разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ) для Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщается на странице в Facebook Посольства Украины в США.

В посольстве отмечают, что реализация проекта должна обеспечить независимость от России, которая сейчас все еще принимает на временное хранение ОЯТ с украинских АЭС. Также это сэкономит значительные средства, которые тратятся на услуги по хранению ОЯТ АЭС Украины.

Как сообщалось ранее, посол Украины в США Валерий Чалый на прошлой неделе принял участие в церемонии открытия нового кампуса Holtec International в штате Нью-Джерси, который непосредственно будет поставлять вспомогательное оборудование для функционирования будущего хранилища ОЯТ.

Источник: biz.liga.net



Теги: Украина, США, Донбасс, топливо
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх