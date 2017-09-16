США выделят Украине $250 млн на хранилище ядерного топлива

16.09.2017 15:04

Реализация проекта должна обеспечить независимость от России, которая сейчас все еще принимает на временное хранение ОЯТ с украинских АЭС.

Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), которая является финансовым институтом развития правительства США, выделит около $250 млн для разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ) для Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщается на странице в Facebook Посольства Украины в США.

В посольстве отмечают, что реализация проекта должна обеспечить независимость от России, которая сейчас все еще принимает на временное хранение ОЯТ с украинских АЭС. Также это сэкономит значительные средства, которые тратятся на услуги по хранению ОЯТ АЭС Украины.

Как сообщалось ранее, посол Украины в США Валерий Чалый на прошлой неделе принял участие в церемонии открытия нового кампуса Holtec International в штате Нью-Джерси, который непосредственно будет поставлять вспомогательное оборудование для функционирования будущего хранилища ОЯТ.

Источник: biz.liga.net