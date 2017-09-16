У Конча-Заспі працівники державної охорони напали на журналістів

16.09.2017 11:46

Журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач заявив на своїй сторінці у Facebook про напад з боку співробітників Управління державної охорони (УДО). За його словами, інцидент стався у ніч проти 16 вересня в Конча-Заспі біля одного з ресторанів.

Журналіст розповів, на той час у закладі перебували президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

«На мене і оператора скоїли напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці», – написав Михайло Ткач.

«Ми були за 5 метрів від дороги, біля лісу, де на нас накинулись співробітники УДО, які повалили оператора. Ми вирвалися на дорогу. У оператора болить рука, а я поки нічого не відчуваю», – повідомив журналіст проекту Михайло Ткач.

При цьому він додав, що під час спроби викликати поліцію співробітники УДО знову на них напали.

«Я зірвав виклик і почав це знімати», – зазначив Михайло.

«Схеми» – це спільний проект журналістських розслідувань «Радіо Свобода» і телеканалу «UA:Перший».

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні співробітники СБУ прийшла в офіс «Української правди» з листом, у якому попоросили тимчасово вилучити з загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу. Це пов’язане з тим, що стаття начебто містить державну таємницю.

Цікаво, що стаття була опублікована ще у січні цього року.

При цьому в СБУ наголосили, що злочин вчинив саме держслужбовець, який повідомив виданню таємні дані.

Источник: zaxid.net