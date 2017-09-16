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Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат

16.09.2017 20:06
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Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат

В январе–июле 2017 года Украина экспортировала товаров на $23,8 млрд, а импортировала – на $26,563 млрд. Об этом "Экономическая правда" сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году экспорт увеличился на 22,1% (на $431,35 млн), импорт – на 29,4% (на $604,15 млн).

Отрицательное сальдо составило $2,708 млрд, тогда как в январе–июле 2016 года – $980,4 млн. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90, тогда как в январе-июле 2016 – $0,95.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Больше всего товаров Украина экспортировала в Россию, Польшу, Турцию, Италию и Египет.

Россия также является крупнейшим импортером вместе с Германией, Китаем, Польшей и Беларусью.

7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в первом полугодии этого года доля Европейского союза во внешней торговле Украины составила 40%, тогда как в 2009 году – 25%, а в 2012 году – 30%.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отмечала активный рост экспорта сельскохозяйственной продукции.

С 1 января 2016 года между Украиной и ЕС действует зона свободной торговли.

Источник: gordonua.com



Теги: Украина, Донбасс, Египет, Турция, экспорт
 
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