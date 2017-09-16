- Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат20:06
- Как оккупанты расправляются с украинскими патриотами в аннексированном Крыму19:49
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- НИ ОДИН "СЕРЬЕЗНЫЙ" КОРРУПЦИОНЕР НЕ СУДИМЫЙ: ВАКАРЧУК НАПИСАЛ ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТИ17:03
- Лучшей защитой от России стало бы понимание ее намерений - экс-министр обороны США16:37
- Переселенка з Донецька створила в Луцьку жіночий клуб15:51
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам15:27
- США выделят Украине $250 млн на хранилище ядерного топлива15:04
- План повернення Донбасу в 2018 році14:55
- Время оживающих анекдотов: У границы утром рано... 14:11
Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат
В январе–июле 2017 года Украина экспортировала товаров на $23,8 млрд, а импортировала – на $26,563 млрд. Об этом "Экономическая правда" сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году экспорт увеличился на 22,1% (на $431,35 млн), импорт – на 29,4% (на $604,15 млн).
Отрицательное сальдо составило $2,708 млрд, тогда как в январе–июле 2016 года – $980,4 млн. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90, тогда как в январе-июле 2016 – $0,95.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.
Больше всего товаров Украина экспортировала в Россию, Польшу, Турцию, Италию и Египет.
Россия также является крупнейшим импортером вместе с Германией, Китаем, Польшей и Беларусью.
7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в первом полугодии этого года доля Европейского союза во внешней торговле Украины составила 40%, тогда как в 2009 году – 25%, а в 2012 году – 30%.
Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отмечала активный рост экспорта сельскохозяйственной продукции.
С 1 января 2016 года между Украиной и ЕС действует зона свободной торговли.
Источник: gordonua.com
Теги: Украина, Донбасс, Египет, Турция, экспорт
- Украинцы стали реже ездить отдыхать за границу
- Турецкие хакеры взломали сайт донецкого отделения БЮТ! (ФОТО)
- Дипломат: Украине придется определяться с кем вести «дружбу» – с Турцией или ЕС
- Ющенко улетел на финал Кубка УЕФА
- Донецкий адвокат предрекает Тимошенко полную победу в Европейском суде
- Выборы 2012: В нескольких мажоритарных округах назвали имена победителей
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты17:36
- Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска16:50
- ЖЕБРИВСКИЙ ЖДЕТ 1,3 МЛРД. ГРН. ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА13:50
- Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье13:04
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война12:43
- На Донетчине шахтеры устроили митинг из-за долгов по зарплате12:28
- Террористы «ДНР» заявляют, что ВСУ якобы готовят штурм Донецкого аэропорта11:25
- Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат20:06
- Как оккупанты расправляются с украинскими патриотами в аннексированном Крыму19:49
- Биологи собрались возродить вымерший вид19:28
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты17:36
- Умерла старейшая жительница Земли17:16
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Как омолодить организм с помощью недорогого и эффективного средства16:20
- Радужная терапия: как цвета могут повлиять на здоровье14:25
- Вирус, вызывающий пневмонию, можно побороть пивом11:02
- Инфаркты больше грозят бедным людям - исследование врачей09:47
- Как вести дискуссию? 5 полезных советов08:06
- Импортный уголь = российский21:24
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- Кредиты с подвохом: о чем умалчивают в банках и что стоит знать украинцам14:46
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу
- Пенсии: платить или не платить — советы от международных экспертов. ВИДЕО
- На Украине сообщили о смерти Виктора Януковича
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ