Украинцам готовят кредитные истории: в группе риска – те, кто платил не вовремя

16.09.2017 12:05

Тем, кто привык брать кредиты, а потом "забывать" о них или выплачивать не в срок, будет сложно и дорого взять взаймы. Кабмин и Нацбанк готовят законопроект о создании единого госреестра заемщиков, куда должны войти как физлица, так и юрлица. В НБУ прогнозируют, что этот перечень будет уже в этом году. И любой банк сможет узнать, где и сколько человек брал взаймы, платил ли в срок и сколько остается должен.

ЗАЧЕМ. В Нацбанке, который будет управлять реестром, говорят, что создание такой базы — одно из требований МВФ. Этот перечень позволит банкам сразу увидеть: кто из потенциальных заемщиков является добросовестным, кто — неблагонадежным. И, соответственно, оценивать риски их кредитования.

Обещают, что доступ к реестру будет обеспечен для банков и для клиентов. Но из соображений безопасности клиент сможет выяснить информацию только о себе, а не о других людях. Предполагается, что ее защитят паролем либо электронной подписью. "Уже в сентябре все банки, в том числе и в стадии ликвидации, должны подать в НБУ информацию о своих должниках. Это повысит надежность банковской системы, защитит интересы вкладчиков", — разъяснила пресс-служба регулятора. Но, очевидно, полноценный реестр возможен только тогда, когда будет принят и вступит в силу готовящийся законопроект Кабмина.

КАК БУДЕТ. Экономист Иван Никитченко считает, что проценты по кредитам должны стать меньше, так как появится центральное кредитное бюро, работающее по единым правилам. Сейчас в Украине есть три активно работающих бюро кредитных историй, в которые попадают далеко не все кредиты, и часть банков не имеют доступа ко всем данным.

"Неполный реестр — не реестр, — говорит президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Также, несмотря на заверения НБУ, реестр не сможет законно работать, пока Рада не внесет изменения в законы о защите персональных данных, позволяющие раскрывать информацию о заемщиках, в законы о банках и банковской деятельности, о финуслугах. Что касается ставок, то в идеале они могут снизиться до уровня инфляции плюс 1—2%".

Банкиры поддерживают создание единого реестра, но говорят, что он не повлияет на величину процентов по кредитам. По словам управляющего директора комбанка Игоря Львова, стоимость кредитов зависит от цены кредитного ресурса (выплачиваемые проценты по депозитам, в каждом банке они разные. — Авт.).

"Для клиентов с хорошей историей возможны небольшие индивидуальные скидки, но они не скажутся на общей картине. Также не урегулирован вопрос доступа к реестру со стороны кредитных союзов, так как они подчиняются не Нацбанку, а Госкомиссии по ценным бумагам. И недобросовестные заемщики кредитных союзов могут получить займ в банке под низкий процент, так как в реестре они не фигурируют", — анализирует Львов.

По мнению финаналитиков, работающий реестр можно создать быстро, но включить в него абсолютно всех, кто хоть раз брал в банке кредит — дело долгое. "Скорее всего, сперва в реестр попадут только кредиты, выданные после его запуска. Загнать туда все старые займы будет тяжело — огромный массив данных, разные системы учета у разных банков. Из-за этого данные придется переносить в базу вручную", — объясняет Никитченко.

Источник: segodnya.ua