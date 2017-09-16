Вблизи аэродрома Борисоглебск разбился самолет: пилоты живы

16.09.2017 20:49

Вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию самолет Як-130, оба пилота живы.

Учебно-боевой самолет ЯК-130 потерпел аварию вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) в субботу, оба пилоты живы, сообщили в Министерстве обороны России.

"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - сказали в военном ведомстве РФ.

По данным военного ведомства, катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета.

"Оба пилота сразу после приземления вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

Минобороны РФ направляет комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома "Чкаловский".

Источник: telegraf.com.ua