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Время оживающих анекдотов: У границы утром рано...
Борис Кожезамов с традиционным субботним комментарием - на этот раз о начале в Украине осеннего политического бодания
Настала осень. Если в природе все успокаивается, то у нас, в Украине, наоборот, начинается бурление. Отсюда можно сделать вывод, что мы, видимо, не являемся частью природы. Печальный вывод, хоть и логичный...
У других народов, обратите внимание, веселье обычно начинается весной. Например, у французов. Хотя временами их поводы для веселья удивительно напоминают наши.
Как менялись заголовки французских газет в марте 1815 года по мере того, как Наполеон, бежавший с острова Эльба и возжелавший реванша, продвигался к Парижу (знаменитые "100 дней"):
"Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан"
"Людоед идет в Трассу"
"Узурпатор вошел в Гренобль"
"Бонапарт занял Лион"
"Наполеон приближается к Фонтенбло"
"Его императорское величество вступает в верный ему Париж"
В сентябре 2017-го не мне одному вспомнился март 1815-го и эта веселая историческая зарисовка. Но когда я прочитал заголовок "Саакашвили заявил, что 19 сентября приедет в Киев", я понял, что оживают не только абстрактные анекдоты, но и исторические. Возвращение живых мертвецов, так сказать. Триллер "Мумия v. 2.0.17".
Да и тур по городам Украины накануне вступления в Киев, анонсированный Михаилом Николозовичем, как-то подозрительно напоминает приведенный выше список городов, посещенных Бонапартом перед вторичным занятием столицы.
Впрочем, насчет мумии я категорически неправ, уложить Саакашвили в саркофаг пока никому не удавалось. Вспомните хотя бы первые политические "похороны" Михо, или, точнее, надгробное слово, произнесенное над его "телом" местоблюстителем путинского кресла Дмитрием Медведевым. Тот еще в сентябре 2008 (опять годовщина!) назвал Саакашвили "политическим трупом". Поторопился как-то неДимон, больно подвижен оказался грузинский президент для кадавра!
Полтора месяца назад, когда Саакашвили вопреки закону, логике и просто человеческой порядочности был лишен украинского гражданства, то есть однозначно выглядел жертвой, я вспомнил анекдот про медведя, по ассоциации с именем грузинского экс-президента. Сейчас, когда и Петр Алексеевич, и Михаил Николозович показали себя не самыми, как бы это сказать помягче, думающими политиками, ассоциация (опять же не у меня одного) возникает только с чем-то парнокопытным и рогатым, к тому же упрямым и не слышащим ничего, кроме собственного блеяния.
Лучше всего про это написал несравненный Орлуша:
Видят люди разных стран:
Тут - баран, и тут - баран...
Но Орлушу стоит читать в подлиннике и полностью, а я пока вернусь к нашим баранам (ну что поделать, так и просятся на язык сочные фольклорные мемы).
Туристы, встретив в горах отару, интересуются у пастуха:
- Отец, а сколько шерсти можно настричь с твоих овец?
- С белых или с черных? - спрашивает пастух.
- Ну, с черных.
- С черных - килограмм 7-8.
- А с белых?
- И с белых - килограмм 7-8.
- Скажи, отец, а сколько же им нужно травы в день?
- Черным или белым? - уточняет пастух.
- Ну, черным.
- Черным - килограмм 7-8
- А белым?
- И белым - килограмм 7-8.
- И сколько мяса может дать один баран, отец?
- Черный или белый? - снова уточняет пастух.
- Ну, черный.
- Черный - килограмм 20-25.
- А белый?
- И белый - килограмм 20-25.
Туристы не выдерживают:
- Так что же вы нам голову морочите? Почему все время спрашиваете: "черные или белые", ведь результат один и тот же?
- Ну-у, так черные ж мои... - отвечает пастух.
Туристы, с пониманием:
- А-а-а, а белые?
- И белые мои.
Увы, все бараны наши. И черные, и белые, и серо-буро-малиновые. Хоть от бело-сине-красных открестились, и то те в закрытые ворота ломятся. Еще бы нам пастуха хорошего найти, но пока с этим проблемы.
И, в заключение, детский анекдот. Детские анекдоты нравятся мне все больше и больше - когда взрослую логику клинит, единственное, что нам остается, так это воспринимать ситуацию незамутненным сознанием ребенка. Часто помогает.
- Папа, если вампир укусит человека, что с ним будет?
- Ну, судя по всему, он превратится в вамира.
- А если укусит барашек?
Смех смехом, но порой я задумываюсь - а вдруг?!
Источник: liga.net
Теги: Донбасс, анекдот, мумия, Наполеон, Саакашвили
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