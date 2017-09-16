Жители оккупированной Ялты недовольны работой «скорой помощи»

16.09.2017 10:23

Жителей Ялты возмутила работа скорой помощи. Об этом они рассказали на своих страницах в социальных сетях. Граждане утверждают, что бригады медиков либо откликаются на вызовы слишком поздно, либо вовсе игнорируют обращения ялтинцев.

Одна из местных жительниц хотела вызвать врача 11-месячному малышу, но дозвониться по номеру 103 ей не удалось. Инцидент произошел несколькими днями ранее, пишет Sevas.

«Звонила и 103 и 03, не получилось!!! Позвонила в 112, сказали звонить в 103 или запишите моб. номер и звоните туда. Звоню. Сразу поднимают и говорят просто «алло», не представились, что это скорая! Я спрашиваю у них, скорая это или нет, на что получаю ответ «смотря, что Вам нужно!» Я рассказываю ситуацию, говорю, что мне нужна срочно скорая, госпитализировать малыша в хирургию. Мне отвечают — звоните в 103!!!! Я начинаю уже повышать голос, объяснять, что дозвониться туда невозможно!!! На меня начали орать, что они все тут сидят и берут трубки, а по мобильному говорить не могут! Короче не дозвонилась опять!!! Через время сами звонят мне с этого же мобильного и говорят «ну что, не смогла дозвониться, ну давай я оформлю вызов». Так, в экстренной ситуации будешь звонить по полчаса!!!! Неужели нельзя наладить работу такой важной службы», — оставила комментарий, полный негодования, жительница Ялты.

Второе происшествие было зафиксировано на улице Киевской. Прохожие обнаружили здесь молодого мужчину, который находился без сознания. Они незамедлительно обратились к врачам.

«Одет нормально, без запаха алкоголя. Люди, проходившие мимо, пытались привести в чувство, принесли воду, шоколад (на случай может сахар упал), прощупывался пульс.»Скорую» вызывали 3(!!!) раза. Так и не приехала!!! Судя по тому, что на голове увидели внутренний кровоподтек, предположили — либо инсульт, либо тромб. Скорая работает отвратительно!!! Надеюсь, парня спасут», — рассказал о случившемся один из очевидцев.

Прокомментировали гневные комментарии пользователей социальных сетей на ялтинской станции «Скорой помощи».

«Наши люди уверены, что они единственные, кому в данный момент нужна помощь. Они не различают понятие первоочередного вызова и второстепенного. Конечно, для каждого своя проблема важнее других, но медики в первую очередь выезжают к тем, чей вызов входит в список первоочередных. Это ДТП, это несчастный случай, пожар, смерть и др. Это называется «скорая помощь». И она должна прибывать на место в течение 10-20 минут. Но есть также и понятие «неотложной помощи», в которое входят все другие случаи вызова медиков. Это может занять до 4 часов ожидания. Этих критериев ялтинская станция придерживается», — заявил руководитель станции Сергей Олефиренко.

В настоящее время, по данным специалистов, на территории Ялты функционирует 18 бригад «скорой помощи». Только 7 их них трудятся в центральной части города. Существует недостаток сотрудников. Штат укомплектован только на 60%.