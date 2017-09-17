17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам

17.09.2017 12:47

17 числа свой профессиональный праздник отмечают украинские спасатели, герои гражданской безопасности. Как правило, это скромные ребята с усталыми лицами, привыкшие получать много заданий и мало денег и, вопреки мифам, вовсе не дрыхнущие 24 часа в сутки на дежурстве. В Европе и США стать спасателем не так уж просто — там даже на рядового учат не менее 2 лет. Из студентов потом получаются универсальные солдаты, кумиры нации и примеры для подражания для детей и взрослых. Стартовая зарплата пожарного, например, в США — от 33 000 до 52 000 долларов в год, пенсия — в среднем 100 000 в год. Более 95% американских пожарных, однажды попробовав эту работу, остаются на ней до пенсии (выходят в 57 лет), к их услугам — последние достижения техники и науки. В нашей Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), мягко говоря, статистика немного иная. Кроме одного пункта: наши спасатели тоже верны профессии настолько, что даже на пенсии их тянет назад, "на дело".

Кого возьмут в спасатели

Закон позволяет претендовать на работу в ГСЧС всем, кто старше 18 лет и не имеет судимости. "С каждым заключается контракт на 3—10 лет. Уволиться можно в любой момент, но делают это в основном по состоянию здоровья, — рассказывает Александр Макушенко, сотрудник пресс-службы главного управления ГСЧС Киева, — и только после подписания договора (будущему спасателю уже начисляют зарплату) начинаются занятия в одном из учебных центров". Там педагоги по профилю гоняют новичков 3—4 месяца по теории и практике, потом "студенты" сдают зачеты, тест у психологов, государственный экзамен — и направляются на работу в часть.

Но и это еще не все: новоприбывший пожарник еще должен получить условное разрешение на тушение пожара. До этого в течение месяца он стажируется под руководством наиболее опытного наставника. "Сначала присмотрятся к его поведению, ведь учеба и реальная обстановка — разные вещи, — объясняет Макушенко. — Если видим, что держится адекватно, не паникует, то получай защитный аппарат и — на дело". Не готов — ждут, пока созреет.

Тяжело в учении: где готовят ценные кадры

Отдельная каста — офицеры. Их готовят три специализированных вуза — Львовский университет безопасности жизнедеятельности, Национальный университет гражданской обороны в Харькове и Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля. Есть и другие заведения с профильными факультетами — так, Юрий Билецкий, начальник части специальных аварийно-спасательных работ на водных объектах, окончил факультет МЧС Каменец-Подольского военно-инженерного института. Его учили и пожарному делу, и подрывному, и водолазному, и тактике: в результате Юрий — универсал, водолаз-пиротехник.

После 5 лет науки (4 — бакалаврат, 5 — магистратура) курсант превращается в офицера, который уже может возглавить караул на тушении пожара.

"Не надо думать, что курсанты — теоретики. На территории вузов есть учебные пожарно-спасательные части, где все по-настоящему, и профессии учат с азов до самого сложного, — рассказывает Александр Макушенко. — Курсанты дежурят там на разных должностях, есть практика в гарнизонах. Я лично на 3-м курсе проходил ее командиром отделения в одной из пожарных частей столицы. А через год поехал туда уже начальником караула".

Выпускник считается "сырым", пока не сдаст зачет на самостоятельный выезд: молоденькому лейтенанту поручать караул и выезд на пожар не станут, все это человеческие жизни и здоровье. Так же и подводникам: прежде чем стать водолазом, нужно пройти спецкурс в частной школе или, например, в Морской школе общества содействия обороне Украины. "Теория и практика занимают 3 месяца (стоит от 3200 грн. — Ред.). Потом водолазу выдают диплом — водолазную книжку 3-го класса. Свой класс повышают уже индивидуально, погружениями и наработкой часов, — рассказывает Билецкий. — Учиться, можно сказать, толком негде. Потому специалистов нашего профиля в стране на пальцах рук можно пересчитать".

Зарплата, бонусы и суперотпуск

Еще год тому назад старший лейтенант при ненормированном графике работы получал всего 3800 грн, начальник караула — 4000 грн в месяц, а рядовой спасатель — 2500—3000 грн. С начала 2017-го, по словам Макушенко, вышел приказ по ведомству: минзарплата — 5000 грн, плюс премии, доплаты за выслугу лет и прочее. "Через год-два по службе продвигаются многие: особые заслуги, текучка кадров (пенсии, повышения),— рассказывает Александр. — Говорят, что зарплату повысят еще раз". Жилфондом служба похвастаться не в силах, но на комнату в общежитии рассчитывать можно. Есть свой санаторий в Одессе, можно ехать с семьей: гээсчаэсник платит за себя 25% стоимости путевки, за жену/детей — по 50%. "На пенсию выходят после 25 лет стажа, с учетом службы в армии и правоохранительных органах. Офицерам засчитывают 5 лет обучения в вузе, а тем, кто закончил непрофильный, но с военной кафедрой, — 2,5", — объясняет Макушенко. Или по достижении предельного возраста (50—60 лет, в зависимости от звания). Ведомственных клиник нет, но киевские спасатели, например, прикреплены к больнице Минобороны, где проходят ежегодный медосмотр, А отпуск — 30—45 дней.

Добавляют забот: зеваки и котики

Народ сейчас стал внимательный. Заметят дымящийся бычок в урне, пыль из ремонтирующейся квартиры, пар из подвала — и звонят! А сколько вызовов принимают из-за забытых на плите сковородок — не счесть, жалуются спасатели. "С одной стороны, бдительность — это хорошо. С другой — лучше бы чуть больше сознательности. Раньше могли и сами ведром воды потушить возгорание. А сейчас приезжаем — толпа начитанных зевак, и все советуют, как тушить, на телефоны снимают, — рассказывает Бусько. — Не зря курс лекций начинается темой: "Вежливое обращение при тушении". К слову, на каждый звонок в Киеве выезжают сразу 3 машины, а к ним полицейский патруль и скорая — и все на одну урну с бычком. Если вызов пустячный или ложный — убытки исчисляются десятками тысяч гривен.

"Теперь в столице, к счастью, есть спецгруппы спасателей: они стараются забирать на себя все "непрофильные" вызовы, — говорит Любомир. — А раньше мы и кошечек с деревьев снимали, и коров из ям вытаскивали, и лебедей спасали"...

Но и "клиенты", по словам спасателей, попадаются очень душевные. "Вы же знаете наш народ — всегда норовят всучить какую-то благодарность. Бывало, деньги совали за спасение, и всякие блага обещали, — рассказывает Юрий Билецкий. — Но у нас корпоративный принцип — ничего такого с людей не брать. Это неправильно, особенно за поиск утонувших".

Всегда начеку: спасатель и акула

Спасателю трудно расслабиться даже в выходные. "Еду с семьей отдыхать на озеро, приглядываю за женой и ребенком в воде — и автоматически "пасу" весь пляж. Глаза и подсознание работают, хочешь не хочешь: кто далеко заплыл, кто уже в зоне опасности. Получается не отдых, а ерунда какая-то", — жалуется Билецкий. Так же вышло и на отдыхе в Египте: история о том, как украинцы спасли от акулы туристов, в августе облетела весь интернет и телеканалы. "Когда стало ясно, что хищник напал на девочку в воде (ее вытащил закарпатец Михаил Волошин), египтяне-спасатели принялись свистеть. Но на фоне громыхающей музыки сигнал тревоги был не слышен. Тогда мы с родственниками (отдыхали тремя семьями) начали бегать по пляжу, кричать на разных языках, что акула в воде, попросили капитана заходящей в порт яхты забрать людей из воды лодкой. Вся операция заняла минут 15, — вспоминает египетское приключение водолаз. — А в итоге сотрудники пляжа и администрация отеля нас еще и высмеяли: мол, то был дельфин, вы зря подняли панику". "Дельфина" отдыхающие видели и на второй день, отправившись на морскую прогулку к рифам: двухметровая рыбина плавала между яхтами, у которых плескалось сотни две купальщиков. "Парень-австриец с камерой вдруг тихо обронил: "Shark!" Смотрю — а там акула размером с нашу резиновую лодку. Я дар речи потерял, — рассказывает майор. — Людей из воды как смыло: кто на яхты, кто на рифы. В такие моменты жалеешь, что поверхностно учил раздел о хищниках в вузе. Позже по фотографиям определили, что то была рифовая белоплавниковая акула".

Внутренний мир: их обычаи и суеверия

В диспетчерской над картой выездов — пара икон. "Помещение освящено, машины освящаем раз в год на Крещение, — рассказывает Любомир Бусько. — Если какой-то из смен, как говорится, "пороблено" (в каждое дежурство выпадают трудные пожары), — мы ее отправляем в храм грехи замаливать". Сменяясь, караульные друг другу рук не пожимают, иначе непременно встретятся на пожаре. Обувь перед дежурством не чистят, каску после первого выезда не моют — только после дежурства. Форму новую надевать — тоже к пожару или трудному дежурству. Огонь на пожаре — это живой организм: он дышит, хочет есть, убивать и умеет убегать, уверен начальник 25-й части. "Мы с ним воюем, а он — будто играет, издевается", — объясняет Бусько.

Чем хороша работа: азарт и "клиенты"

Спасатели искренне недоумевают на вопрос о специфике их дела — мол, работа как работа, входишь в ритм, а дальше — стабильность, как в любой другой профессии. "График работы очень удобный, в месяц всего 7—8 дежурств. Позволяет восстанавливаться, набираться сил", — говорит Билецкий. Пожары тушить может только фанат своего дела, уверен Бусько. "Денег мы тут много заработать не можем. Держит любовь к профессии, — говорит он. — Многие уходят и возвращаются — жить не могут уже без пожаров, адреналина и напряжения. Работают десятилетиями в одной части, выходят на пенсию и по договору нанимаются снова, водителями". Или просто так приходят в часть. Посмотреть, поболтать с ребятами — скучают. "На сотню-две спасенных найдутся два-три, которые так душевно отблагодарят, что получаешь заряд энергии на месяцы! И потом продолжаешь работать уже в ожидании таких случаев, — признается Юрий. — Особенно приятно, когда через время звонят или приезжают навестить, или когда в интернете пишут благодарности". Работа, по его словам, становится допингом: после выходных спасатели ждут не дождутся, когда снова в воду.

Водолазы: против "пингвинов"

Нелегко первые полгода, говорит водолаз, дальше — как по маслу. Раскачиваться некогда: за одной его частью, например — Днепр и Десенка, все озера Киева, еще и в области приглашают иногда. "Зимой и летом — самый пик нагрузки: летом — купальщики, зимой — "пингвины". Бывает, хоть разорвись — ко всем надо успеть, — делится Юрий. — Этой зимой наши ребята спасли более 70 человек". И каждый случай уникален: надо быстро принимать правильные нестандартные решения, учитывать множество факторов, и права ошибиться нет.

Рыбаков и любителей гулять по тающему льду, по мнению Юрия Билецкого, пора штрафовать: предупреждения не помогают. В Крыму (еще до аннексии полуострова РФ), например, спасательный патруль тем, кто заплыл за буйки, помогал платно.

"Был случай: рыбак сидел на краю льдины, оторвался, его понесло на опоры моста. Заметался, испугался, но мы вовремя подоспели, доставили на берег сухим, — рассказывает бывалый водолаз. — Клялся-божился — на лед больше ни ногой! Отошел метров 100 за кустами — и снова сел на край ловить рыбу. Мы в шоке были — как так?".

Трудности профессии

Снаряжение и оборудование обновляется, но слишком уж постепенно, отмечают спасатели. Если с костюмами проблем (по крайней мере в столице) нет, то из пяти автомобилей образцово-показательной 25-й части новые, современные только два, а оборудование для тушения в основном еще советского образца и изготовления (как и у водолазов). "Наша часть крупнейшая в Европе, постоянно принимаем мероприятия, иностранных гостей. Конечно, мы к своему оснащению привыкли, работаем. Но, слушая заграничных коллег, понимаем: в мире на вооружении уже совсем иные материалы и качество, — признается Бусько. — Недавно робота привозили, применяют для спасательных операций. А у меня роботы — мои бойцы. Хотя прогресс есть: раньше в дыму сами себе дорогу освещали. А новые автомобили оснащены мощными лампами и берут освещение объекта на себя".

"Нас в 2009 году набирали, что называется, по объявлению. Критерий отбора — умение плавать. Потом доучивали, — вспоминает майор гражданской обороны Билецкий. — Некоторые отсеялись: водолаз должен иметь крепкое здоровье, пройти испытание барокамерой на старте". Так что со слабеньким здоровьем в спасатели идти нет смысла — нагрузки зашкаливают. Также, по словам опытных, важны крепость физразвития и психологическая устойчивость. "Работа связана со спасением живых и поиском мертвых, общением с их родственниками. Не каждый может ее выполнять", — говорит Юрий. "О нас редко снимают фильмы — ассоциации со спасателями нехорошие. Там, где мы, всегда беда", — объясняет Любомир Бусько, начальник Киевской пожарно-спасательной части №25. Поэтому нужны стрессоустойчивость и отсутствие склонности к панике. "И умение ладить с коллективом: если плохо чувствуешь себя среди коллег — в огонь и воду лезть нельзя. А перед погружением не должны тревожить посторонние эмоции и мысли", — убежден Билецкий.

"Наша часть тушит в среднем пять пожаров в сутки. Молодежь в курс дела входит быстро — через год уже все опытные "тушилы". Раскачиваться некогда: температура в горящей квартире достигает 800 градусов, горит вагонка — человек умирает за 7 секунд, — рассказывает Любомир Бусько. — Пожарник по дыму понимает, что горит и где. Черный дым над лесом — трухлявые колоды, желтоватый — сухие листья. Заходишь в подъезд и по запаху определяешь: горела газета, деревяшка, бычок, еда, синтетика или проводка".

Источник: segodnya.ua