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Дівчинка, що постраждала під час пожежі у "Вікторії", врятувала вісім дітей

17.09.2017 18:56
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Дівчинка, що постраждала під час пожежі у "Вікторії", врятувала вісім дітей

Катя Ной під час пожежі з палаючого корпусу дитячого табору "Вікторія" допомогла вибратися дітлахам у віці від 8 до 10 років. Загалом вона врятувала вісім дітей. Як пише Depo.Одеса, про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Одеської міськради Олександр Іваницький.

"Ця дівчинка - герой, її батьки - великі люди, які виховали Людину з великим серцем!" – йдеться у дописі.

За словами депутата, Катя отримала опіки ніг та верхніх дихальних шляхів. Наразі дівчинка перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні. Коли її тільки привезли до мед закладу, юна героїня втратила свідомість, проте зараз йде вже на поправку.

Нагадаємо, під час пожежі у дитячому таборі "Вікторія" постраждали дві дівчинки.



Теги: Донбасс, Одесса, дети, пожар, девочка
 
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