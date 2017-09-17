Глава Радфеду РФ "не бачить логіки" миротворців на кордоні

17.09.2017 16:22

За її словами, "якщо хтось вже починає диктувати якісь інші умови, то вони не розуміють, що відбувається в зоні конфлікту".

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що не бачить логіки у пропозиції Держдепу США розмістити миротворців ООН на кордоні Росії і України.

"Ніякої логіки у цій пропозиції я не бачу", - заявила спікер РФ журналістам після зустрічі зі спікером Меджлісу Туркменістану Акджа Нурбердиєвим, передає ТАСС. Матвієнко нагадала, що президент Росії Володимир Путін дав доручення МЗС РФ звернутися в ООН із запитом на розміщення миротворців в зоні конфлікту на Донбасі. "Мова йшла про те, що сьогодні на території Донбасу, на лінії зіткнення працює місія ОБСЄ.

І миротворці потрібні, щоб гарантувати безпеку ОБСЄ, тому що в ОБСЄ немає можливості збройної охорони тих співробітників, які беруть участь у цій місії", - сказала вона. "Якщо співробітники ОБСЄ будуть не тільки на лінії зіткнення (а вони їздять по всій території), то, природно, миротворці будуть супроводжувати їх по всій території, але супроводжувати, гарантуючи безпеку. Іншого сенсу в цих миротворцях немає", - переконана Матвієнко. Читайте також Миротворці на Донбасі: екс-генсек НАТО допускає послаблення деяких санкцій проти РФ За її словами, "якщо хтось вже починає диктувати якісь інші умови, то вони не розуміють, що відбувається в зоні конфлікту". "Там є українська сторона, але є і сторона Донецька і Луганська, які мають право голосу, мають свою позицію і думку", - сказала Матвієнко.

"А ті, хто хотів би оточити жителів самопроголошених республік Донбасу колючим дротом і просто знищити цих людей, я думаю, цей задум ні у кого не пройде", - завершила вона. Нагадаємо, 16 вересня спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерію, за яким США вважати миротворчу місію в Донбасі "справжньою" і гідною підтримки. Зокрема, за його словами, миротворці повинні контролювати українську сторону російсько-українського кордону



Источник: unian.ua