Как ветеранов АТО используют в рейдерских войнах: волонтер раскрыл шокирующие детали

17.09.2017 12:06

Значительное количество участников боевых действий активно рекрутируется различными охранными организациями для дальнейшего использования в рейдерских разборках.

Об этом в эфире Обоз.LIVE заявил волонтер, ветеран войны в Донбассе Родион Шовкошитный.

"Может, кому-то хотелось бы думать, что там какие-то "аватары", или что-то подзаборное пособирали по объявлениях. Может там какой-то процент и есть, но косяк – это реальные бойцы, те, кто был на фронте. Некоторые такие героические, патриотические, гимн поют красиво, вышиванки имеют, говорят правильные вещи, но при этом занимаются рейдерством. Я не знаю, как к этому можно относиться. Это бандитизм чистой воды", - отметил он.

Также Шовкошитный подчеркнул, что активно в создании подобных контор участвуют нардепы и бывшие добробатовцы.

"Например, у "Бишута" (экс-боец "Донбасса" Тарас Констанчук. – Ред.) – "Донбас-Безпека", у Семенченко – "Донбас-Оборона", у нардепа Юрия Березы – "Борисфен", и т.д. Есть вот такие охранные фирмы, где ветераны АТО выполняют вот такие определенные действия", - добавил он.

При этом волонтер раскритиковал завышение ожидания общества от демобилизованных бойцов.

"Помните недавний конфликт со сквером АТО. Приехал застройщик и кто приехал их охранять? Общественная организация ветеранов чего-то там. В основном - бойцы "Айдара". Правда, сами айдаровцы говорят, что такие себе бойцы, но были там и те, кто действительно воевал. Если он был нормальным воином, в мужестве которого никто не сомневался, оказывается, что это еще не гарантия, что этот парень вернется в тыл, и начнет наводить порядок. Он приходит в тыл и идет в какую-то "тихушную" контору, какого-то нечистого на руку депутата и начинают делать "отжимы", - рассказал ветеран АТО.

По его словам, на бывших бойцов оказывается соответствующее влияние.

"Им в голову вбивают такое дер*мо, что пока вы, пацаны, там воевали, 80% людей здесь сидели, ничего не делали и теперь нужно взять свое. И вот они теперь: это мы берем свое", - подытожил Шовкошитный.

Источник: obozrevatel.com