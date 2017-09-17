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Луценко готов получить выговор за резкие посты в соцсетях
Генеральный прокурор Юрий Луценко готов к тому, что специальная квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров может вынести ему выговор за посты в соцсетях. Об этом генпрокурор заявил в рамках дискуссии на 14-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии.
По словам Луценко, он действительно информирует через соцсети о задержанных, но не называет их виновными, потому не видит в своих действиях нарушения закона.
«Я не утверждаю, что некто виноват. Это прерогатива суда. Я утверждаю, что он задержан на взятке. Давайте перенесем эту дискуссию в комиссию. Там вы услышите мои аргументы, изложите свои аргументы. Если жалоба обоснована, я получу выговор. И это жизнь», — подчеркнул Луценко.
Напомним, семеро граждан подали жалобу на Луценко в специальную квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Авторы жалобы считают, что была нарушена презумпция невиновности и настаивают, что до суда нельзя называть задержанных «судья-коррупционер» или «взяточник».
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, Луценко, пост, соцсети
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