На новый ремонт помещений Верховной Рады потратили примерно 3 миллиона гривен

17.09.2017 10:57

Только началась новая сессия парламента, как многих удивили изменения в интерьере здания на Грушевского, 5. За лето в фойе и на лестнице парламента появился новый ковер, обрамленный золотистыми порожками. Как пояснили в пресс-службе Верховной Рады, ковролин закупили давно. Только теперь застелили. Эти работы стоили госбюджету почти 200 000 гривен.

Однако это не все расходы на обновление здания парламента. Как свидетельствуют данные системы публичных закупок "ProZorro", на ремонт помещений кулуаров целом ушло 1,3 миллиона гривен. В тендерной документации в скобках уточнено содержание уже выполненного заказа - "Устройство стационарной экспозиции" Знамя Украины ".

Эти работы расписали как "капитальный ремонт и реставрация". А на самом деле изменения были такие. Деревянную подставку для флага заменили мраморной и добавили герб с позолотой, стоимость которого составляет 18,1 тысячи гривен. Обновленную экспозицию перенесли со второго этажа на площадку между первым и вторым. К слову, речь идет о флаге, впервые внесли в сессионный зал 24 августа

Кроме того, к новому сезону в админздания парламента провели капитальный ремонт сети канализации и помещений буфета. Эти работы, как свидетельствует портал "ProZorro", стоили налогоплательщикам более 1,4 миллиона гривен!

"Капитальный ремонт кулуаров? Как по мне, это лишь громкие слова! - возмущается Николай Спиридонов, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики. - Я не раз бывал в здании Верховной Рады. Успел побывать там уж после депутатских каникул, но ... Трудно понять, куда ушли все эти миллионы. И очень жаль, что у нас во время войны так легко разбрасываются бюджетными средствами.

И этих денег хватило бы на ремонт нескольких школ или классов. И не было бы тех поборов с родителей, которые у нас практикуют до сих пор и через которые возникают скандалы. Ремонта, современной техники, оборудования потребует немало медучреждений. Да что тут говорить, пенсионеры получают копеечные выплаты, а наши чиновники жируют ... "

- Я не эксперт в строительных работах, поэтому мне трудно давать какие-то оценки, - говорит народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. - Но, придя в парламент после каникул, он не заметил кардинальных изменений. Так, появилось новое ковровое покрытие с золотистыми порожками. Перенесли флаг. За что вообще заплатили почти 3 миллиона, не понимаю. Экспозиция, на мой взгляд, выглядит незавершенным - никакой информации, что это за флаг, в чем его ценность ... Хочу надеяться, что все еще доведут до ума.

- Новая экспозиция флага целом неплохая. Но отнюдь не стоит тех денег! - соглашается Николай Спиридонов. - В конце концов, у меня возникает ряд вопросов. Во-первых, был вообще смысл менять деревянную подставку на мраморную плиту? Во-вторых, зачем герб с позолотой? И, в-третьих, в тендере на выполнение упомянутых работ участвовал только один участник - некая компания «Возрождение».

Скажите, пожалуйста, неужели у нас больше нет строительных фирм, работающих с мрамором? Неужели никто не хотел заработать миллион за кусок высеченного камня и перенос его на пол-этажа? В-четвертых, "капитальный ремонт" провели очень оператвино - всего за какой-то месяц. По правде говоря, все это похоже на банальное отмывание денег.

- А в помещениях буфета или, извините, уборных какие изменения увидели?

М. Спиридонов: - В парламентском буфете я также часто бываю. Заметил, что цены немного выросли - примерно в полтора раза (хотя в целом они - невысокие). А в интерьере, вроде бы, ничего не изменилось. Появились новые стулья, но, если не ошибаюсь, чуть раньше, еще в конце прошлой сессии.

И. Луценко: - Я тоже никаких изменений в буфете не увидел. Или сделан ремонт канализации, трудно сказать. Внутрь же никто не заглянет. А в туалетах все будто так, как было.

- Вы предположение, что деньги могли использовать неэффективно?

М. Спиридонов: - Да. Возьмем статью в тендерной документации "капитальный ремонт канализации". Формулировка слишком общее! И вряд ли мы теперь будем знать, заменяли какие-то трубы или нет. Однако это прекрасная возможность для заказчиков и исполнителей заказа нагреть руки ...



- Кто-то скажет: здание парламента - это лицо государства. Может, хорошо, когда она имеет безупречный вид?

М. Спиридонов: - Я бывал в помещениях законодательных органов европейских стран, в частности в Германии и Нидерландах. Если сравнивать с ними, то здание нашей Верховной Рады выглядит дороже. Таких денег, как мы, голландцы и немцы на ремонт не тратят. Они могут позволить себе роскошный интерьер, но ведут себя скромнее. У нас же почему-то считают, что в Верховной Раде все должно просто сиять. Это напоминает пир во время чумы.

Виталий Куприй, внефракционный народный депутат: - расходы на ремонт, совершенные по указанию спикера, вообще незаконны. Ведь мы, депутаты, во время подготовки изменений в бюджет не утвердили документа, который называется "смету Верховной Рады" и каким распределяют деньги на ремонт, зарплату депутатов, их помощников и тому подобное. Такая же практика, к сожалению, была и по Гройсмана. Нынешнее руководство парламента манипулирует государственными средствами и тратит их по своему усмотрению. Не исключаю, что привлекают "своих" подрядчиков, которые "выполняют" работы, которые потом никто не видит ...

Наталья ВАСЮНЕЦЬ, Экспресс

