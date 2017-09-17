Осовременивание пенсий: что нужно знать украинцам

17.09.2017 12:28

По словам эксперта по пенсионным системам «реанимационного пакета реформ» Александра Ткача, то, что планирует ввести правительство, не является пенсионной реформой. Вместо этого можно говорить лишь о осовременивании пенсий, которое в любом случае должно делаться ежегодно.

Об этом сообщает «Народная Правда» со ссылкой на Голос Столицы.

По мнению Ткача в вопросе осовременивания предстоит какой-то компромисс прежде всего из-за нежелания терять электорат.

«Государство не может компенсировать, пусть тогда частный сектор в виде негосударственных пенсионных фондов, под контролем государства начинает эту компенсацию за счет накопления пенсионных средств, части средств, направляемых вообще на пенсионное страхование. И если к такому компромиссу придут, закон будет проголосован» — в частности сказал Ткач.

По его мнению, в случае, если компромисс не будет достигнут, существует большая вероятность возвращения проекта пенсионной реформы на повторное чтение, или на переработку. Но скорее всего, момент осовременивания и момент вывода пенсий из-под налогообложения, фактически который тоже был этим законом введен, будет учтено. Но вместе с тем, эксперт имеет большие сомнения относительно того, что на следующей неделе он будет рассмотрен.

Напомним, в случае реализации мер по осовременивания пенсий, пенсионерам, кому пенсия уже назначена, — будет использоваться показатель средней заработной платы, который используется для назначения пенсии в 2017 году — показатель за три года — в 2014 году, 2015 и 2016 годы.

Напомним также, повышение пенсий в Украине происходит несколько раз в год. Последний раз пенсии повышались в мае. Следующее «улучшение» пенсий запланировано на октябрь. Минимальная пенсия вырастет до 1373 гривен. Три миллиона пенсионеров получат рост выплат на 61 гривну.

Источник: ru.narodna-pravda.ua