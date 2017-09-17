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Порошенко утвердил предложения СНБО в бюджет
Контроль возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 13 сентября 2017 года относительно предложений к проекту бюджета на 2018 год в сфере национальной безопасности и обороны.
Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает пресс-служба главы государства.
В документе говорится, что СНБО поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2018 год расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны в объеме не менее 5% от ВВП Украины. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 165,4 млрд гривен, в том числе не менее 158,9 млрд гривен – из общего фонда госбюджета, 6,4 млрд гривен – из специального фонда госбюджета.
В частности, для Минобороны в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81,7 млрд гривен, а за счет средств специального фонда – в объеме 1,6 млрд гривен.
На финансирование Нацгвардии должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 10,3 млрд гривен, за счет средств специального фонда – в объеме 739 млн гривен.
Правительство должно предусмотреть также финансирование Нацполиции в объеме 24,3 млрд гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 90 млн гривен за счет средств спецфонда Госбюджета.
Госпогранслужбе в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 млрд гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 33,2 млн – за счет средств спецфонда.
ГСЧС должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9,8 млрд гривен из общего фонда и 969,4 млн гривен из спецфонда Госбюджета 2018 года.
Кроме того, в бюджете 2018 года на финансирование СБУ должно быть предусмотрено 7 491,1 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн гривен – за счет средств спецфонда.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, бюджет, СНБО, Порошенко
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