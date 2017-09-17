Пожар в одесском детском лагере: двум подозреваемым сегодня изберут меру пресечения

17.09.2017 13:49

По словам советника главы полиции в области, состояние двух пострадавших детей удовлетворительное.

Меру пресечения двум лицам, которым объявили о подозрении по делу о масштабном пожаре в детском лагере Одессы, изберут, скорее всего, сегодня, 17 сентября, передает Цензор.НЕТ. Об этом "112 Украина" заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"На сегодня двум лицам объявлено о подозрении. Это директор лагеря и его помощник, который отвечал за противопожарное состояние", - отметил он.

По его словам, следственные действия продолжаются.

Он отметил, что несмотря на выходные, вчера эксперты вышли на работу для проведения судебно-медицинских, генетических экспертиз.



"Круг лиц, причастных к этой проблеме, будет шире, и все лица, причастные к эксплуатации, а также те, которые имеют признаки халатного отношения или нарушений противопожарной безопасности, будут привлекаться к ответственности", - подчеркнул Форостяк.



Советник председателя Нацполиции в области сообщил, что состояние двух пострадавших детей удовлетворительное. Одну из девочек родители собираются забрать сегодня домой, другая еще будет находиться на стационарном лечении.



Он также сообщил, что вчера в помещении Одесской облгосадминистрации председатель ОГА собрал всех силовиков, экспертов и заслушал состояние дел относительно трагедии. Каждый из руководителей соответствующих подразделений доложил о плане действий.



Комментируя ситуацию под Одесской мэрией, Форостяк отметил, что вчера все закончилось "более-менее мирно, несмотря на толкотню". По его словам, родители пострадавших детей договорились на сегодня о встрече с председателем ОГА и другими чиновниками.



Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус , где находились 42 ребенка. В результате пожара погибли трое детей, двое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.

Источник: censor.net.ua