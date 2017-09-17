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Саакашвили прибудет на рассмотрение дела о незаконном пересечении границы
В Мостиском районном суде состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины Михэилом Саакашвили.
Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили приедет в понедельник, 18 сентября, в Мостиский районный суд, который будет рассматривать дело о незаконном пересечении границы.
Об этом сообщила представитель пресс-службы "Движения новых сил" Марьяна Поштарь.
"В понедельник, 18 сентября, в 15 час. в Мостиском районном суде состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины Михэилом Саакашвили. Истцом является Государственная пограничная служба. Михаил обязательно будет на суде", - сказала Поштарь.
Она проинформировала, что в воскресенье, 17 сентября, Саакашвили находится в Виннице, а раньше посетил Черновцы, Херсон и Ивано-Франковск.
Как сообщалось, 10 сентября лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской ОГА Михэил Саакашвили прибыл в Украину, фактически осуществив вместе с несколькими народными депутатами прорыв госгранице в пункте пропуска "Шегини". В целом около 60 человек незаконно пересекли границу вместе с Саакашвили.
В результате нарушения общественного порядка на государственной границе Украины пострадали 8 пограничников и 13 работников полиции.
Нацполиция открыла производство относительно прорыва госграницы по статьям о незаконной переправке через государственную границу Украины, сопротивление блюстителям порядка и хулиганство.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Одесса, граница, Саакашвили
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