Саакашвили прибудет на рассмотрение дела о незаконном пересечении границы

17.09.2017 17:02

В Мостиском районном суде состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины Михэилом Саакашвили.

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили приедет в понедельник, 18 сентября, в Мостиский районный суд, который будет рассматривать дело о незаконном пересечении границы.

Об этом сообщила представитель пресс-службы "Движения новых сил" Марьяна Поштарь.

"В понедельник, 18 сентября, в 15 час. в Мостиском районном суде состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины Михэилом Саакашвили. Истцом является Государственная пограничная служба. Михаил обязательно будет на суде", - сказала Поштарь.

Она проинформировала, что в воскресенье, 17 сентября, Саакашвили находится в Виннице, а раньше посетил Черновцы, Херсон и Ивано-Франковск.

Как сообщалось, 10 сентября лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской ОГА Михэил Саакашвили прибыл в Украину, фактически осуществив вместе с несколькими народными депутатами прорыв госгранице в пункте пропуска "Шегини". В целом около 60 человек незаконно пересекли границу вместе с Саакашвили.

В результате нарушения общественного порядка на государственной границе Украины пострадали 8 пограничников и 13 работников полиции.

Нацполиция открыла производство относительно прорыва госграницы по статьям о незаконной переправке через государственную границу Украины, сопротивление блюстителям порядка и хулиганство.

Источник: telegraf.com.ua