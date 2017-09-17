Сатин, бязь, жаккард: «Укрзализныця» массово обновляет постель в поездах

17.09.2017 18:09

«Укрзализныця» в 2017 году закупит 516 тыс. комплектов постельного белья из хлопка для пассажирских поездов. В настоящее время приобретено уже более 180 тыс. комплектов.

В частности, закуплено почти 16 тыс. комплектов сатинового постельного белья и 165 тыс. комплектов бязевых постельных комплектов для плацкартных и купейных вагонов.

До конца года в планах «Укрзализныци» приобрести еще 335 тыс. постельных комплектов из бязи.

Пассажирам вагонов СВ будет предложен постельный комплект из сатина. В частности, простынь с набивным рисунком в виде удлиненных полос белого цвета, жаккардовый пододеяльник, одеяло, две наволочки и два махровых полотенца.

Пассажиры купейных и плацкартных вагонов получат постельное из бязи, а именно две простыни с набивным рисунком в виде тройной ленты светло-голубого цвета, с логотипом «Укрзализныци», наволочку и махровое полотенце.

Вся продукция произведена на 100% из хлопка. Как заявляют в УЗ, одно из основных условий сотрудничества с поставщиком - гарантия не менее 24-х месяцев на постельное с начала эксплуатации.

В системе электронных закупок 11 сентября состоялись еще 15 аукционов на закупку постельного белья из бязи. Торги проведены на 221,2 тыс. комплектов. В настоящее время проводится оценка предложений. В каждом тендере заявки на участие подают от 3 до 7 участников.

Источник: facenews.ua