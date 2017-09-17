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Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
Четырехсторонняя экспертная группа представителей Украины, России, США и Евросоюза соберется в закрытом режиме с целью поиска компромисса для разрешения российского-украинского конфликта.
Об этом в своем Facebook написал экс-министр обороны Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко.
"Завтра вылетаю на три дня заграницу. Приму участие в Рабочей группе по поиску путей мирного завершения военного конфликта Россия-Украина. Группа четырехсторонняя - профессионалы, которые имеют правительственный опыт и знания в сфере безопасности, дипломатии и способны генерировать продуктивные, свежие идеи", - рассказал он.
По его словам, результаты переговоров будут обнародованы лишь при одном условии: если удастся найти консенсус, суть которого потом ляжет на стол "уполномоченным их принимать и реализовывать".
"Учитывая конфликтные интересы и намерения сторон, выйти на консенсусные решения будет непросто. Есть предел компромиссов, поэтому наши интересы и позиция будут заявлены четко, а решение поддержу только такие, которые обеспечат нам справедливый и длительный мир. Поэтому до среды", - добавил политик.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, конфликт, переговоры
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