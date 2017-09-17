Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе

17.09.2017 11:49

Четырехсторонняя экспертная группа представителей Украины, России, США и Евросоюза соберется в закрытом режиме с целью поиска компромисса для разрешения российского-украинского конфликта.

Об этом в своем Facebook написал экс-министр обороны Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко.

"Завтра вылетаю на три дня заграницу. Приму участие в Рабочей группе по поиску путей мирного завершения военного конфликта Россия-Украина. Группа четырехсторонняя - профессионалы, которые имеют правительственный опыт и знания в сфере безопасности, дипломатии и способны генерировать продуктивные, свежие идеи", - рассказал он.

По его словам, результаты переговоров будут обнародованы лишь при одном условии: если удастся найти консенсус, суть которого потом ляжет на стол "уполномоченным их принимать и реализовывать".

"Учитывая конфликтные интересы и намерения сторон, выйти на консенсусные решения будет непросто. Есть предел компромиссов, поэтому наши интересы и позиция будут заявлены четко, а решение поддержу только такие, которые обеспечат нам справедливый и длительный мир. Поэтому до среды", - добавил политик.

Источник: from-ua.com