Статус Криму: поправки до Конституції розроблять до кінця вересня - Чубаров

17.09.2017 11:09

Конституційна комісія має подати напрацювання пропозицій змін та доповнень до Основного закону щодо статусу Автономної Республіки Крим до кінця вересня.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Немає сумнівів, що Росія піде з Криму. І тут головне: що ми пропонуємо тим людям – а їх понад 2 мільйони, які живуть у Криму? Сьогодні працює Конституційна комісія щодо статусу АР Крим. Наприкінці вересня ми маємо вже надати напрацьовані пропозиції Президенту і сподіваюсь він їх внесе на розгляд Верховної Ради України. Ми плідно працюємо і, думаю, ми встигаємо", - сказав він.

За словами Чубарова, Комісія має запропонувати "таку формулу розвитку Криму у складі Української держави, яка б віталася і українським суспільством, і нашими партнерами".

"У цій формулі ми абсолютно враховуємо право кримськотатарського народу, як корінного народу Криму, на самовизначення на своїй землі. І при цьому ми максимально взаємопов’язуємо права і обов’язки усіх етнічних спільнот, включаючи кримських татар, які живуть в Криму", - додав він.