ТРУХАНОВ: МИТИНГИ ИЗ-ЗА ПОЖАРА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ - ПРОПЛАЧЕННЫЕ

17.09.2017 19:47

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что общественный гнев из-за смерти трёх детей в детском лагере - проплаченная акция. Об этом он заявил на встрече с родителями детей, которые отдыхали в лагере «Виктория», передает "Одесский Паблик".

Кроме этого, городской голова предложил денежную компенсацию в 200 тысяч гривен семьям погибших девочек и по 20 тысяч - родственникам выживших детей. Митинги и протесты одесситов он назвал купленными.

Напомним, вчера сгорел деревянный корпус детского лагеря «Виктория». Трое детей погибли, несколько были травмированы и отравились угарным газом. Оказалось, что дерево, из которого построены корпуса лагеря, не было обработано антипожарной пропиткой, дымовая сигнализация была отключена, а в пожарных резервуарах не было воды. До этого мэрия выделила 33 миллиона на ремонт лагеря, из которых 11 предназначались на мероприятия, связанные с противопожарной безопастностью.