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У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді

17.09.2017 16:07
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У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді

Учасник АТО накинувся з кулаками на водія маршрутки через відмову у безкоштовному проїзді. Подія сталася на зупинці громадського транспорту "ЗТЗ", що в Дніпровському районі Запоріжжя вчора, 16 вересня, близько 19:40

Так, 49-річний АТОвець зайшов до маршрутного таксі №76 і надав посвідчення учасника бойових дій, а також посвідчення інваліда третьої групи, щоб проїхати безкоштовно. Проте водій маршрутки відмовив чоловікові у безкоштовному проїзді, пояснюючи тим, що усі пільгові місця вже зайняті.

АТОвця обурила така поведінка водія, тому він накинувся на нього з кулаками. В результаті події водій отримав пошкодження обличчя, перелом носа та розбиту губу. У військового були лише незначні пошкодження обличчя.

Водію маршрутки було викликано "швидку" для надання медичної допомоги. Усіх учасників події було доставлено до Дніпровського відділку поліції.

Источник: zp.depo.ua



Теги: Донбасс, маршрутка, проезд
 
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