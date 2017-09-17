УКРАИНА ПОТРАТИТ НА ОБОРОНКУ 6,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

17.09.2017 20:06

Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает расходы на безопасность и оборону государства в размере 163 миллиардов гривен (6,269 миллиарда долларов), что на 20 миллиардов гривен (около 770 миллионов долларов) или 12% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, информирует "Багнет".

Отмечается, что согласно стратегии Национальной безопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование сектора обороны и безопасности в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Порошенко подчеркнул, что необходимо дополнительно профинансировать тех, кто воюет на Донбассе, чтобы усилить их мотивацию. Другими важными направлениями он назвал усиление контрразведывательного режима и выполнение Национальной разведывательной программы.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что в приоритетных направлениях оборонки, в которые необходимо направлять финансирование — производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения.

Кроме этого Турчинов считает, что необходимо больше уделять внимание боевой подготовке частей ВСУ и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.